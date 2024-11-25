Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Ρωσία είναι προετοιμασμένη να εξαπολύσει μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά της Βρετανίας και άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην προσπάθεια να κλονίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία, θα προειδοποιήσει σήμερα με ομιλία του ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Πάτρικ ΜακΦάντεν.

Απευθυνόμενος στο συνέδριο του ΝΑΤΟ περί κυβερνοάμυνας που διεξάγεται στο Λονδίνο, ο κ. ΜακΦάντεν θα τονίσει την ετοιμότητα της Ρωσίας να αξιοποιήσει τα κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και θα καλέσει τους συμμάχους να μην υποτιμήσουν την απειλή αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πει πως με τέτοιες επιθέσεις η Ρωσία θα επιδιώξει «να σβήσει τα φώτα για εκατομμύρια ανθρώπους», χαρακτηρίζοντας τις εχθρικές ενέργειες στον κυβερνοχώρο ως έναν «κρυφό πόλεμο» από την πλευρά της Μόσχας.

«Δεδομένης της κλίμακας αυτής της εχθρότητας, το μήνυμά μου στα μέλη σήμερα είναι ξεκάθαρο: κανένας δε θα πρέπει να υποτιμήσει τη ρωσική κυβερνοαπειλή για το ΝΑΤΟ. Η απειλή είναι πραγματική. Η Ρωσία είναι εξαιρετικά επιθετική και ριψοκίνδυνη στον κυβερνοχώρο», θα πει ο υψηλόβαθμος Βρετανός κυβερνητικός αξιωματούχος που μοιράζεται και καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφαλείας.

Αναμένεται δε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να κατονομάσει ιδιαιτέρως τη λεγόμενη Μονάδα 29155 που φέρεται να εκτελεί επιθετικές αποστολές στον κυβερνοχώρο για λογαρισμσό του Κρεμλίνου.

Ο κ. ΜακΦάντεν αναμένεται επίσης να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός νέου εργαστηρίου αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία: το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι σε αυτή την αίθουσα παρακολουθούμε τη Ρωσία. Γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνει και αποκρούουμε τις επιθέσεις της, τόσο δημοσίως όσο και στο παρασκήνιο. Ξέρουμε από την ιστορία πως ο κατευνασμός δικτατόρων που επιδίδονται σε επιθετικές ενέργειες κατά των γειτόνων τους το μόνο που πετυχαίνει είναι να τους ενθαρρύνει. Η Βρετανία έμαθε προ πολλού τη σημασία της ισχυρής αντίστασης έναντι τέτοιων ενεργειών», θα συμπληρώνει ο κ. ΜακΦάντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.