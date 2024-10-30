Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εκφράζοντας τη "βαθιά ανησυχία" του μετά τον νόμο που απαγορεύει τη λειτουργία στο Ισραήλ της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να "σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις" του και "τα προνόμια" της καθοριστικής σημασίας UNRWA για τη βοήθεια στη Γάζα.

Καθώς το όργανο αυτό του ΟΗΕ, που συγκροτείται από 15 μέλη, προσπαθεί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 να μιλά με μια φωνή, λόγω του αμερικανικού βέτο για την υποστήριξη του ισραηλινού συμμάχου του, στη διακήρυξη που εξέδωσε ομόφωνα σήμερα καλεί «όλες τις πλευρές να επιτρέψουν στην UNRWA να διασφαλίσει την αποστολή της, όπως αυτή υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σε όλες τις ζώνες επιχειρήσεων».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποιεί αυστηρά για τυχόν απόπειρες διάλυσης ή περιορισμού των επιχειρήσεων και της εντολής της UNRWA, μετά τον νόμο που υιοθετήθηκε από το ισραηλινό κοινοβούλιο τη Δευτέρα. Μια διακοπή της λειτουργίας της θα έχει «σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες της UNRWA και επιπλοκές για την περιοχή».

Επίσης, «προτρέπει την ισραηλινή κυβέρνηση να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, να σεβαστεί τα προνόμια και την ασυλία της UNRWA και να τηρήσει την ευθύνη της να επιτρέψει και να διευκολύνει την πλήρη, γρήγορη, ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις μορφές της και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας».

Στη διακήρυξη όλα τα μέλη υπογραμμίζουν "τον ζωτικής σημασίας ρόλο" της UNRWA που «παραμένει η ραχοκοκαλιά όλης της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στη Γάζα» και δηλώνουν ότι «καμιά άλλη οργάνωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την UNRWA» για την αρωγή προς τους αμάχους που χρήζουν "επείγουσας" ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

