Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατηγόρησε την Τετάρτη τη Ρωσία ότι σχεδιάζει τρομοκρατικές επιθέσεις σε αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο

«Μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι η Ρωσία σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες σε αεροπορικές εταιρείες, όχι μόνο εναντίον της Πολωνίας αλλά και εναντίον αντίστοιχων εταιρειών σε όλο τον κόσμο», είπε ο Τουσκ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι New York Times ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν τον Λευκό Οίκο ότι η Ρωσία σχεδίαζε να μεταφέρει λαθραία εμπρηστικούς μηχανισμούς σε εμπορικά αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τους Times, προειδοποίησε το Κρεμλίνο να μην προβεί σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις

Ο Τουσκ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το ζήτημα.

Η Μόσχα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από πολλές χώρες για δολιοφθορά σε ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών και για παρεμπόδιση σημάτων GPS ως μέρος μιας εκστρατείας υβριδικού πολέμου του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ευρώπης.

Τον Απρίλιο του 2024, ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα προειδοποίησε ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει «προσπαθήσεις χιλιάδες φορές» να επιτεθεί στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους από την αρχή του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την κατηγορία «αβάσιμη».

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι κατέρριψε ένα επιβατικό αεροσκάφος του Αζερμπαϊτζάν που συνετρίβη στο Καζακστάν, σκοτώνοντας 38 άτομα. Το περιστατικό θύμισε την κατάρριψη του αεροσκάφους MH17 το 2014 πάνω από την ανατολική Ουκρανία σε έδαφος που ελέγχεται από αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, κατά την οποία σκοτώθηκαν 298 άνθρωποι.

Ενώ ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη χωρίς να αναλάβει την ευθύνη για τη συντριβή του αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν. Σημειώνεται ότι η Ρωσία δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη για την κατάρριψη του MH17.

Πηγή: skai.gr

