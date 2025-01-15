ΗΠΑ: Πάνω από 6 εκατ. άνθρωποι στο Λος Άντζελες απειλούνται από τις πυρκαγιές

Οι ισχυροί άνεμοι παρατείνουν τη μάχη των πυροσβεστών για την καταπολέμηση των φονικών πυρκαγιών του Λος Άντζελες, οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 25 ανθρώπους. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό «κρίσιμη απειλή πυρκαγιάς» σε μια μεγάλη περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένων πόλεων εκτός της κομητείας του Λος Άντζελες.



Μια ανάλυση του CNN με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα από τις 10 μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ και άλλες συγκρίσιμες περιοχές δείχνει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες είναι λιγότερο στελεχωμένη από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη σε μεγάλη πόλη. Το CNN μίλησε με πυροσβέστες στην Καλιφόρνια που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για ελλείψεις προσωπικού, πολύ πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές.



Οι ειδικοί τονίζουν πάντως ότι καμία πυροσβεστική υπηρεσία στον κόσμο δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον συνδυασμό των παραγόντων που οδήγησαν στην καταστροφή.

Οι πυρκαγιές σε Ίτον και Παλισέιντς είναι πλέον οι πιο καταστροφικές και οι δεύτερες πιο καταστροφικές πυρκαγιές, αντίστοιχα, στην ιστορία της Νότιας Καλιφόρνιας.

Οικολογική καταστροφή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τετάρτης, οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες έχουν κάψει περίπου 40.000 στρέμματα γης, ενώ το κόστος των ζημιών προσεγγίζει τα 15 δισ. δολάρια.

Πυρκαγιά στο Παλισέιντς: Πάνω από 23.000 στρέμματα

Πυρκαγιά στο Ίτον: Πάνω από 14.000 στρέμματα

Παράλληλα, η περιφέρεια διαχείρισης ποιότητας αέρα της Νότιας Ακτής στη Νότια Καλιφόρνια προειδοποίησε ότι η σκόνη και η τέφρα από τις πυρκαγιές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή.



«Η ποιότητα του αέρα μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που είναι ανθυγιεινά για ευαίσθητες ομάδες ή χειρότερα για ορισμένες περιοχές», ανέφερε δε το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες σε μια ανακοίνωση για τη σκόνη και την τέφρα που εκδόθηκε την Τρίτη.

The wildfires have reduced Palisades Village and Pacific Palisades in Los Angeles to a long line of building shells, twisted metal, ashes and debris https://t.co/7Kqv43LKwW pic.twitter.com/ivQJTVPuj5 — Reuters (@Reuters) January 11, 2025



Τα παιδιά, οι μεγαλύτεροι ενήλικοι, οι έγκυες και τα άτομα με καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά μικρά σωματίδια από τη σκόνη και τη στάχτη μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό ή να επιδεινώσουν την υγεία ανθρώπων με υποκείμενα νοσήματα, τονίζουν οι υπηρεσίες υγείας.



Για ασφάλεια, οι υπάλληλοι συμβουλεύουν τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες και να χρησιμοποιούν καθαριστή αέρα ή να χρησιμοποιούν κλιματιστικά σε λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, εάν είναι δυνατόν. Εάν οι άνθρωποι πρέπει να βγουν έξω, θα πρέπει να φορούν μάσκα N95 ή P100 και γυαλιά.

Πηγή: skai.gr

