Το υπουργείο Άμυνας και οι Ομοσπονδιακές Ένοπλες Δυνάμεις «παγώνουν» τους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα «Χ», καθώς «η ανταλλαγή επιχειρημάτων καθίσταται εκεί όλο και πιο δύσκολη».

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, στο εξής θα χρησιμοποιούνται κυρίως οι πλατφόρμες WhatsApp, Instagram και You Tube, καθώς και η ιστοσελίδα του υπουργείου και της Bundeswehr.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρινίζει επίσης ότι δεν καταργεί τους λογαριασμούς του στο «Χ», αλλά διατηρεί το δικαίωμα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τοποθετηθεί μέσω «Χ», ειδικά σε περιπτώσεις εκστρατείας παραπληροφόρησης.

Την έξοδό τους από το «Χ» ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων 60 πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα συνδικάτα Ver.di και GEW, αλλά και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

