Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Τουρκίας ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης ο Ιμάμογλου ανακοίνωσε σε βίντεο την υποψηφιότητα του λέγοντας «δεν είμαι υποψήφιος μόνο για τη θέση, αλλά για τον αγώνα».

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Αγαπητά μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αγαπητοί συμπολίτες μου. Ξεκινώ την πορεία μου για είμαι πρώτα υποψήφιος πρόεδρος και αργοτερα να γίνω πρόεδρος της χώρας. Δεν είμαι υποψήφιος για μια θέση, αλλά για έναν δύσκολο αγώνα. Το όνειρο μου, το όραμα μου είναι να ξαναχτίσω τις δομές του κράτους που εξαφάνισε η σημερινή κυβέρνηση, να ξαναχτίσω την υγεία, την παιδεία, την δικαιοσύνη . Η χώρα να μην είναι για τα συμφέροντα μιας χούφτας ανθρώπων, αλλά να είναι του λαού και να είναι ο υπερασπιστής των συμφερόντων του λαού. Αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι μαζί.»

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου ο Ιμάμογλου είχε υποβάλει αίτηση μέσω του δικηγόρου του να συμμετάσχει στις προκριματικές εκλογές στις οποίες θα καθοριστεί ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

