Νέους ρυθμιστικούς κανόνες για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας θεσπίζει με νομοσχέδιο που κατέθεσε η τουρκική κυβέρνηση. Στόχος είναι να εναρμονιστεί περισσότερο με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, εγκυμονεί ο κίνδυνος να προκαλέσει σύγκρουση με τις ΗΠΑ, καθώς θίγονται τα συμφέροντα αμερικανικών κολοσσών.

Το νομοσχέδιο, που πρόκειται να υποβληθεί σύντομα στο κοινοβούλιο, θα εμποδίσει εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple Inc., η Alphabet Inc. της Google, η Meta Platforms Inc. και η Amazon.com Inc. από το να ευνοούν τις δικές τους υπηρεσίες σε μηχανές αναζήτησης, καταστήματα εφαρμογών ή αγορές, ανέφεραν ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg. Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από το κυβερνών κόμμα και ετοιμάστηκε σε συνεργασία με την αντιμονοπωλιακή αρχή της Τουρκίας.

Η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα έως και 10% των ετήσιων εσόδων μιας εταιρείας, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν συζητώντας ιδιωτικά θέματα.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ψηφιακούς κανονισμούς. Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές της ΕΕ ή DMA, που θεσπίστηκε τον Μάιο του 2023, στοχεύει να περιορίσει τις ανταγωνιστικές πρακτικές, επιβάλλοντας υποχρεώσεις στις πλατφόρμες «gatekeeper». Η πρόταση της Τουρκίας ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση της ΕΕ και θα μπορούσε να προκαλέσει την ενεργοποίηση των εμπορικών δεσμών από την Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα την τακτική της ΕΕ, την οποία αποκάλεσε «υπερπόντιο εκβιασμό», ο οποίος στοχεύει αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Σε απάντηση, έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς σε πολλά προϊόντα.

Σύμφωνα με την πρόταση, κλειστά συστήματα όπως αυτό της Apple θα πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες να εγκαθιστούν εφαρμογές τρίτων εκτός των πλατφορμών τους, δήλωσαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Στην περίπτωση της Apple, αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η λήψη σε iPhone και iPad εκτός του App Store, παρόμοια με τον τρόπο που η Google επιτρέπει την παράπλευρη φόρτωση σε συσκευές Android.

Θα περιόριζε επίσης τις πλατφόρμες από την επεξεργασία δεδομένων χρηστών χωρίς ρητή συγκατάθεση και θα περιόριζε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.

Επιπλέον, οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να παρέχουν στους εμπορικούς χρήστες - όπως προγραμματιστές εφαρμογών, διαφημιστές και πωλητές αγοράς - σαφείς πληροφορίες σχετικά με το εύρος της υπηρεσίας, την απόδοση και την τιμολόγηση.

Το νομοσχέδιο της Τουρκίας εξακολουθεί να υπόκειται σε αναθεωρήσεις πριν από την ψήφισή της και οι τελικές της διατάξεις ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη νομοθετική διαδικασία.

