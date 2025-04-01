Η Τουρκία έχει ξεκινήσει προσπάθειες για να αναλάβει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης Tiyas στη Συρία, γνωστής και ως Τ4, και προετοιμάζεται να αναπτύξει εκεί συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού στο Middle East Eye. Η κίνηση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση στην ένταση με το Ισραήλ, το οποίο ερμηνεύει ως απειλή μία τέτοια εξέλιξη.

Μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει ότι φέρεται επίσης να βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευαστικά σχέδια για τον χώρο.

Η Άγκυρα και η Δαμασκός διαπραγματεύονται μια αμυντική συμφωνία από τον Δεκέμβριο, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Τουρκία θα παρέχει αεροπορική κάλυψη και στρατιωτική προστασία στη νέα κυβέρνηση της Συρίας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει λειτουργικό στρατό.

Παρότι Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως υποβαθμίσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία, χαρακτηρίζοντας τέτοια σχέδια πρόωρα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αθόρυβα, αναφέρει το Middle East Eye.

Ενώ το Ισραήλ θεωρεί την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία πιθανή απειλή, η Άγκυρα επιδιώκει να σταθεροποιήσει τη χώρα αξιοποιώντας τις στρατιωτικές της ικανότητες και καλύπτοντας το κενό εξουσίας που έχει αφήσει η αποχώρηση της Ρωσίας και του Ιράν.

Η Τουρκία σκοπεύει επίσης να εντείνει τη μάχη της κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (IS), ζήτημα που οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως βασική προϋπόθεση για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την περιοχή.

Μια πηγή που γνωρίζει το ζήτημα δήλωσε στο Middle East Eye (MEE) ότι η Τουρκία έχει ξεκινήσει τις ενέργειες για να αναλάβει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης T4, που βρίσκεται κοντά στην Παλμύρα, στο κεντρικό τμήμα της Συρίας.

«Ένα σύστημα αεράμυνας τύπου Hisar θα αναπτυχθεί στην T4 για να παρέχει αεροπορική κάλυψη στη βάση», ανέφερε η πηγή.

«Μόλις το σύστημα εγκατασταθεί, η βάση θα ανακατασκευαστεί και θα επεκταθεί με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις. Η Άγκυρα σχεδιάζει επίσης να αναπτύξει συστήματα επιτήρησης και οπλισμένα drones, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διευρυμένες δυνατότητες πλήγματος».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η βάση θα βοηθήσει την Τουρκία να εδραιώσει αεροπορικό έλεγχο στην περιοχή και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της κατά του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί ενεργούς πυρήνες στην έρημο της Συρίας.

Μακροπρόθεσμα, η Άγκυρα στοχεύει να εγκαταστήσει πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας μέσα και γύρω από τη βάση, το οποίο θα διαθέτει αμυντικές δυνατότητες μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας έναντι αεροσκαφών, drones και πυραύλων.

Μια δεύτερη πηγή επεσήμανε ότι η παρουσία τουρκικών συστημάτων αεράμυνας και drones πιθανότατα θα αποτρέψει το Ισραήλ από το να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Προβληματισμός στο Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει στοχεύσει επανειλημμένα στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Συρία μετά την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ τον Δεκέμβριο, με τις επιθέσεις γύρω από την T4 να έχουν ενταθεί πρόσφατα. Την περασμένη εβδομάδα, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε τόσο την T4 όσο και τη βάση της Παλμύρας, καταστρέφοντας διαδρόμους προσγείωσης και στρατηγικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Middle East Eye, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε τουρκική αεροπορική βάση στη Συρία θα υπονομεύσει την ελευθερία κινήσεων του Ισραήλ.

«Αυτή είναι μια δυνητική απειλή στην οποία αντιτιθέμεθα», δήλωσε η πηγή.

Οι εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ έχουν κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

Η κατάρρευση της κυβέρνησης Άσαντ και η ανάδειξη της Τουρκίας ως κυρίαρχης δύναμης στη Συρία έχουν εντείνει τις ανησυχίες του Ισραήλ, το οποίο πλέον βλέπει την Άγκυρα ως μεγαλύτερη απειλή από το Ιράν στην περιοχή.

«Στοχοποιήσαμε τη στρατιωτική βάση T4 πρόσφατα για να στείλουμε ένα μήνυμα: δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή στις εναέριες επιχειρήσεις μας», δήλωσε η ισραηλινή πηγή ασφαλείας στη Jerusalem Post.

Η πρώτη πηγή του Middle East Eye αποκάλυψε επίσης ότι η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής ανάπτυξης των συστημάτων αεράμυνας S-400 στη βάση T4 ή στην Παλμύρα, προκειμένου να διασφαλίσει τον εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια των εργασιών ανοικοδόμησης. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, καθώς η Ρωσία θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της.

Διπλωματικές διαβουλεύσεις Άγκυρας - Ουάσινγκτον

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες για την άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400, μια απόφαση που είχε οδηγήσει στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 το 2019.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει το σύστημα S-400 για να γίνει ξανά δεκτή στο πρόγραμμα.

Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν προτείνει την απενεργοποίηση του συστήματος μέσω αποσυναρμολόγησης και αποθήκευσης ή την πιθανή μεταφορά του σε τουρκική ελεγχόμενη βάση εκτός Τουρκίας.

Ωστόσο, το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε εξέλιξη που θα επέτρεπε στην Άγκυρα να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στα F-35, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα υπονόμευε το στρατιωτικό του πλεονέκτημα στην περιοχή.



