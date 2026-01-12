Η Τουρκία δήλωσε ότι οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο γειτονικό Ιράν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες κρίσεις στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Το Ιράν αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το 2022, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,έχει απειλήσει ότι θα εμπλακεί εάν χρησιμοποιηθεί βία εναντίον των διαδηλωτών. Η Τουρκία δεν επιθυμεί να δει χάος στο Ιράν, παρά τα «προβλήματα στο εσωτερικό της ιρανικής κοινωνίας και κυβέρνησης», δήλωσε ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP.

«Όπως έχει δηλώσει και ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, αυτά τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν μέσω της εσωτερικής δυναμικής της ιρανικής κοινωνίας και της εθνικής βούλησης του Ιράν», ανέφερε ο Τσελίκ σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνεδρίαση του κυβερνώντος κόμματος.

«Πιστεύουμε ότι η ξένη επέμβαση θα οδηγήσει σε ακόμη χειρότερες συνέπειες και ότι μια επέμβαση που θα προκληθεί ιδιαίτερα από το Ισραήλ θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες κρίσεις».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις διαδηλώσεις στο Ιράν, προσθέτοντας: «Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας».

Ο Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν διατηρούν στενούς προσωπικούς δεσμούς

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις, οι οποίες εξελίχθηκαν από παράπονα για τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες σε ανοιχτές εκκλήσεις για την ανατροπή του βαθιά εδραιωμένου θεοκρατικού κατεστημένου, στέλνουν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην Τεχεράνη.

«Αυτές οι διαδηλώσεις, που πηγάζουν από πραγματικούς λόγους και διαρθρωτικά προβλήματα, χειραγωγούνται επίσης από το εξωτερικό από τους αντιπάλους του Ιράν», δήλωσε ο Φιντάν στο τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT την Παρασκευή.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε… είναι να στηρίξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα ωφελεί και τις δύο πλευρές, πρωτίστως τους Αμερικανούς, διότι η σταθερότητα της περιοχής εξαρτάται από αυτό».

Οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, η HRANA, ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 544 ανθρώπων και τη σύλληψη 10.681 ατόμων από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

