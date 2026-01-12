Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σε μια προφανή απάντηση στα σχόλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υπονοούσαν ότι οι δύο μακροχρόνιοι εχθροί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, σημειώνει το Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ «συνομιλούν με την Κούβα». Δεν διευκρίνισε τι συζητήθηκε, αλλά είπε: «Θα το μάθετε πολύ σύντομα».

Ο Ντίαζ-Κανέλ αρνήθηκε την ύπαρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών, εκτός από τεχνικές επαφές σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης.

«Όπως αποδεικνύει η ιστορία, για να προχωρήσουν οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας, πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και όχι στην εχθρότητα, τις απειλές και τον οικονομικό εξαναγκασμό», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ στο X.

Οι εντάσεις κλιμακώνονται ραγδαία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, που απέχουν μόλις 90 μίλια μεταξύ τους, διαμέσου του Στενού της Φλόριντα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν θα σταλεί πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και πρότεινε στην Κούβα να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την αντίδραση του Ντίαζ-Κανέλ την Κυριακή, ο οποίος δήλωσε ότι η Κούβα θα υπερασπιστεί την πατρίδα της «μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν σκληρύνει τη ρητορική τους κατά της Κούβας τις τελευταίες εβδομάδες, αν και οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαμάχη από την επανάσταση του πρώην ηγέτη Φιντέλ Κάστρο το 1959.

Πηγή: skai.gr

