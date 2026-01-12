Λογαριασμός
Σουηδία: Επενδύει 440 εκατ. δολάρια σε συστήματα drones

Θα προμηθευτεί μεταξύ άλλων επιθετικά drones μεγάλου βεληνεκούς,ηλεκτρονικού πολέμου, drones χερσαίας και θαλάσσιας επιτήρησης και ναρκαλιευτικά drones

surveillance drone

Η Σουηδία θα επενδύσει κονδύλια ύψους 4 δισ. κορώνων (437 εκατ. δολάρια) για την προμήθεια μη επανδρωμένων συστημάτων που θα παραδοθούν στη χώρα μέσα στην επόμενη διετία, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Παλ Γιόνσον.

Το κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ θα αγοράσει μη επανδρωμένα συστήματα, μεταξύ άλλων επιθετικά drones μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και drones επιτήρησης, καθώς και drones θαλάσσιας επιτήρησης και drones για ναρκοθηρία.

«Κανείς δεν ξέρει πώς θα μοιάζει ο επόμενος πόλεμος, αλλά ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: το πεδίο μάχης του μέλλοντος θα χαρακτηρίζεται από μη επανδρωμένα συστήματα και δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο Γιόνσον στο ετήσιο αμυντικό συνέδριο της Σουηδίας στο Σάλεν, στη βόρεια Σουηδία.

«Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, θα είναι είτε νεκρός είτε ηττηθείς. Ο πόλεμος είναι, όπως ξέρουμε, ένας σκληρός δάσκαλος», πρόσθεσε.
 

Πηγή: skai.gr

Σουηδία Drones
