Η Paramount Skydance κατέθεσε τη Δευτέρα αγωγή κατά της Warner Bros Discovery, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για την ανταγωνιστική συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων με το Netflix, κλιμακώνοντας τη μάχη για τον έλεγχο ενός από τα πιο ιστορικά στούντιο του Χόλιγουντ.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να προτείνει μέλη για το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery, σε μία από τις πιο επιθετικές κινήσεις της μέχρι σήμερα, με στόχο να πείσει τους μετόχους ότι η εχθρική προσφορά της, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, είναι ανώτερη από την προσφορά του Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές.

Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, και το Netflix βρίσκονται σε σφοδρή αντιπαράθεση για τη Warner Bros, τα πολύτιμα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά της στούντιο, καθώς και την εκτενή βιβλιοθήκη περιεχομένου της, που περιλαμβάνει τον «Χάρι Πότερ» και το σύμπαν της DC Comics.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, η Paramount ανέφερε επίσης ότι θα προτείνει τροποποίηση του καταστατικού της Warner Bros, η οποία θα απαιτεί έγκριση των μετόχων για οποιονδήποτε διαχωρισμό της δραστηριότητας καλωδιακής τηλεόρασης του ομίλου, στοιχείο-κλειδί της συμφωνίας με το Netflix.

Η Paramount δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αξία της απόσχισης της καλωδιακής τηλεόρασης είναι ουσιαστικά μηδενική και επανέλαβε την τροποποιημένη προσφορά της ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, μετά από ακόμη μία απόρριψη από το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros.

Η αναθεωρημένη πρόταση περιλάμβανε 40 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια, προσωπικά εγγυημένα από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον —πατέρα του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, καθώς και 54 δισ. δολάρια σε δανεισμό.

«Η WBD έχει προβάλει ολοένα και πιο ευφάνταστους λόγους για να αποφύγει μια συναλλαγή με την Paramount, αλλά αυτό που δεν έχει ποτέ πει, επειδή δεν μπορεί, είναι ότι η συμφωνία με το Netflix είναι οικονομικά ανώτερη από τη δική μας πραγματική προσφορά», ανέφερε η Paramount σε επιστολή προς τους μετόχους της Warner Bros.

«Εάν το διοικητικό συμβούλιο της WBD δεν αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμά του να διαπραγματευτεί μαζί μας βάσει της συμφωνίας συγχώνευσης με το Netflix, το ζήτημα πιθανότατα θα κριθεί με ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των μετόχων».

Η μετοχή της Warner Bros υποχωρούσε κατά 1,5% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ το Netflix ενισχυόταν κατά 0,8% και η Paramount κατά 0,3%.

Το βασικό επιχείρημα της Paramount, το οποίο χρησιμοποιεί για να πείσει τους επενδυτές, είναι ότι η προσφορά της εξ ολοκλήρου σε μετρητά για το σύνολο της Warner Bros προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα σε σχέση με τη συμφωνία με το Netflix για τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming και ότι θα ξεπεράσει ευκολότερα τα ρυθμιστικά εμπόδια.

Η απογοητευτική πορεία της Versant (VSNT.O), της αποσχισθείσας καλωδιακής εταιρείας της Comcast, έδωσε επίσης νέα επιχειρήματα στην εκστρατεία της Paramount για να πείσει τους μετόχους της Warner Bros ότι η προσφορά της είναι καλύτερη.

Η δημόσια πρόταση εξαγοράς της Paramount λήγει στις 21 Ιανουαρίου, ωστόσο η εταιρεία μπορεί να την παρατείνει.

Πηγή: skai.gr

