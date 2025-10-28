Τουλάχιστον τρία κενά κτίρια και ένα διώροφο κατάστημα κατέρρευσαν χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής νεκροί από τον ισχυρό σεισμό, μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 22:48 στην περιοχή Σιντίργκι της δυτικής επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στην Τουρκία.

Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και στις κοντινές επαρχίες Προύσα, Μανίσα και Σμύρνη.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια τα κτίρια που κατέρρευσαν ήταν στην περιοχή Σιντιργκί και οι κατασκευές είχαν ήδη υποστεί ζημιές σε προηγούμενο σεισμό.

Συνολικά 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω πτώσεων που οφείλονται στον πανικό, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κανένας νεκρός, αλλά συνεχίζουμε την αξιολόγησή μας», δήλωσε ο διοικητής της περιοχής Σιντιργκί, Ντογκουκάν Κογιουντζού, στο κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Πολλοί άνθρωποι παρέμειναν έξω το βράδυ καθώς φοβόντουσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk. Ωστόσο, άρχισε να βρέχει και ο Ουστάογλου είπε ότι τα τζαμιά, τα σχολεία και οι αθλητικές αίθουσες παρέμειναν ανοιχτά για να στεγάσουν τους ανθρώπους που διστάζουν να επιστρέψουν.

Το Σιντιργκί χτυπήθηκε επίσης τον Αύγουστο από σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ο οποίος σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε δεκάδες άλλους. Έκτοτε, η περιοχή γύρω από το Μπαλικεσίρ έχει πληγεί από μικρότερους σεισμούς.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde bazı binalar yıkıldı, elektrikler kesildi



Umarız can kaybı yaşanmaz #deprem #sallandık #Sondakika pic.twitter.com/WSEbuJ9CJ0 — Ramazan Selimoğlu (@selimoluramzn) October 27, 2025

Η Τουρκία βρίσκεται στην κορυφή σημαντικών ρήξεων και οι σεισμοί είναι συχνοί.

Το 2023, ένας σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σκότωσε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους στην Τουρκία και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια σε 11 νότιες και νοτιοανατολικές επαρχίες. Άλλοι 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα βόρεια τμήματα της γειτονικής Συρίας.

#SONDAKİKA



Balıkesir, Sındırgı'da 2 katlı metruk bir bina çöktü.



Bölge genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.#deprem pic.twitter.com/ABYEPdMhe6 — Deprem Dedektörü (@DepremDedektoru) October 27, 2025

Πηγή: skai.gr

