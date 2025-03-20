Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, προειδοποιεί η ΕΕ, με αφορμή τη σύλληψη και την προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Συγκεκριμένα, με κοινή δήλωσή τους που εξέδωσαν αργά το βράδυ της 19ης Μαρτίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας και η Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος επισημαίνουν:

«Η σημερινή κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου και οι συλλήψεις και οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον εκλεγμένων αξιωματούχων, πολιτικών ακτιβιστών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπων επιχειρήσεων, δημοσιογράφων και άλλων, από την αρχή του έτους, γεννούν ερωτήματα σχετικά με την προσήλωση της Τουρκίας στη μακροχρόνια δημοκρατική της παράδοση.

Η ΕΕ προτρέπει τις τουρκικές αρχές να παράσχουν πλήρη διαφάνεια και να ακολουθήσουν τη δέουσα διαδικασία. Ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία αναμένεται να εφαρμόσει τα υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα και πρακτικές.

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου έχουν ουσιώδη σημασία για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ. Θα συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.