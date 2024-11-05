Λογαριασμός
Η Lady Gaga τραγούδησε στην τελευταία, αll star προεκλογική συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις – Βίντεο, φωτογραφίες

Στο πλευρό της Χάρις,πάνω στην σκηνή, ανέβηκαν η «βασίλισσα του talk show» Όπρα Γουίνφρεϊ, η Lady Gaga, ο Ρίκι Μάρτιν, η Κέιτι Πέρι και ο σύζυγός της Χάρις, Νταγκ Έμχοφ.

Lady Gaga: Τραγούδησε στην τελευταία συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις – Βίντεο, φωτογραφίες

Με μία… χολιγουντιανή προεκλογική συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια έκλεισε την προεκλογική της εκστρατεία χθες η Κάμαλα Χάρις, προειδοποιώντας ότι «αυτές μπορεί να είναι από τις πιο αμφίρροπες εκλογές στην ιστορία» και ότι «κάθε ψήφος μετράει».

Στο πλευρό της Χάρις, πάνω στη σκηνή, ανέβηκαν η «βασίλισσα του talk show» Όπρα Γουίνφρεϊ με μπλουζάκι «Yes, she can»,  η Lady Gaga, ο Ρίκι Μάρτιν, η Κέιτι Πέρι και ο σύζυγός της Χάρις, Νταγκ Έμχοφ.

Μάλιστα η Lady Gaga εμφανίστηκε στον τελευταίο αγώνα της Κάμαλα Χάρις, τραγουδώντας το «God Bless America» και την μεγάλη επιτυχία της The Edge of Glory», ενώ το κοινό, χιλιάδες κόσμου, χειροκροτούσε και ζητωκραύγαζε ενθουσιασμένο.

Μάλιστα, η ποπ σταρ παρουσίασε στο κοινό τον σύζυγο της Χάρις. 

«Τώρα είναι προνόμιο μου να συστήσω κάποιον που ξέρει πώς να υποστηρίξει μια ισχυρή γυναίκα. Ο πρώτος που θα γίνει σύντομα ο Πρώτος Κύριος των ΗΠΑ» είπε καθώς το πλήθος επευφημούσε.

xaris Doug Emhoff

