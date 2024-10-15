Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σήμερα στην γερουσία της Ρώμης, υπογράμμισε ότι «προβλέπεται ήδη ότι η ίδια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λίβανο, ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι ετοιμάζεται να πάει στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, την ερχόμενη εβδομάδα».

«Και με την φυσική παρουσία μας, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να παίξει έναν ρόλο και ότι πρέπει να αρχίσουμε ήδη να σκεφτόμαστε, με συγκεκριμένο τρόπο, τί θα πρέπει να συμβεί στην Γάζα, την επομένη της εκεχειρίας, πώς να συνοδεύσουμε, ουσιαστικά, την μετάβαση προς την επιλογή δυο λαών και δυο κρατών», τόνισε η Μελόνι.

"Έστω και αν δεν καταγράφηκαν θύματα ή σοβαρές ζημιές, πιστεύω ότι πρέπει να θεωρηθεί απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ κατά της Unifil", δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη σημερινή της ομιλία στο κοινοβούλιο της Ρώμης.

"Πρόκειται για μια θέση που η Ιταλία υιοθέτησε με αποφασιστικότητα σε όλα τα επίπεδα: απαιτούμε να τύχει εγγύησης η ασφάλεια των στρατιωτών μας, τόσο στην αποστολή Unifil όσο και στη διμερή αποστολή. Μαζί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, (οι αποστολές αυτές) συνέβαλαν επί σειρά ετών στη σταθερότητα των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο", πρόσθεσε η Μελόνι.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, "η στάση των Ισραηλινών δυνάμεων είναι εντελώς αδικαιολόγητη και παραβιάζει κατάφωρα το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ. Πρέπει να εργαστούμε με στόχο την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος ενισχύοντας την Unifil και τις στρατιωτικές δυνάμεις του Λιβάνου", κατέληξε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.