Ισραήλ: Οι κυρώσεις ΕΕ δείχνουν ότι ο κόσμος αντιτίθεται στις ενέργειες του Ιράν

Το Ισραήλ χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία σε βάρος του Ιράν για τη μεταφορά πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία, δηλώνοντας ότι οι κυρώσεις αυτές δείχνουν ότι ο κόσμος αντιτίθεται στις "επικίνδυνες ενέργειες" της Τεχεράνης.

"Οι κυρώσεις αυτές στέλνουν ένα σαφές μήνυμα που δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα δε θα ανεχτεί τις επικίνδυνες ενέργειες του Ιράν, την υποστήριξή του στην τρομοκρατία και την αποσταθεροποίησή του στην περιοχή", έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

