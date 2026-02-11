Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διόρισε ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης τον Ακίν Γκιουρλέκ, τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης που βρισκόταν πίσω από την πρωτοφανή καταστολή κατά του κύριου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Από τον διορισμό του στη θέση του γενικού εισαγγελέα το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε ένα κύμα συλλήψεων και διώξεων που στόχευσαν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έρευνες κατά του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος αποτελεί τον κύριο πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν και παραμένει φυλακισμένος από τη σύλληψή του τον περασμένο Μάρτιο.

Σε ένα κατηγορητήριο 4.000 σελίδων τον περασμένο Νοέμβριο, ο Γκιουρλέκ ζήτησε ποινή φυλάκισης άνω των 2.000 ετών για τον Ιμάμογλου, με την κατηγορία ότι ηγείτο ενός τεράστιου δικτύου διαφθοράς. Οι κατηγορίες αυτές πυροδότησαν τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στους δρόμους της Τουρκίας εδώ και μια δεκαετία.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση, στην οποία κατηγορούνται εκατοντάδες πρόσωπα που συνδέονται με τον δήμο Κωνσταντινούπολης για διαφθορά και δωροδοκία, αναμένεται να διεξαχθεί τον επόμενο μήνα.

Πρώτος ανασχηματισμός μετά τις εκλογές του 2023

Πρόκειται για τον πρώτο ανασχηματισμό από τις εκλογές του 2023. Ο Γκιουρλέκ αντικαθιστά τον Γιλμάζ Τουντς, ο οποίος είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής το 2007.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Ερντογάν διόρισε επίσης τον μέχρι πρότινος περιφερειάρχη Ερζερούμ, Μουσταφά Τσιφτσί, στη θέση του υπουργού Εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος πριν αναλάβει το υπουργείο ήταν διοικητής Κωνσταντινούπολης.

Όπως σημειώνει το Reuters, δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση για τις αλλαγές.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας διώξεων που συντόνισε ο Γκιουρλέκ, εκατοντάδες στελέχη και αιρετοί του CHP συνελήφθησαν ή τέθηκαν υπό κράτηση. Η αντιπολίτευση, οργανώσεις δικαιωμάτων και ορισμένοι ξένοι ηγέτες έχουν χαρακτηρίσει την επιχείρηση αντιδημοκρατική και πολιτικά υποκινούμενη, κατηγορίες που η κυβέρνηση απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, δήλωσε ότι ο διορισμός του Γκιουρλέκ στην κυβέρνηση συνιστά συνέχεια ενός «δικαστικού πραξικοπήματος» που, όπως υποστήριξε, βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη όσο εκείνος ήταν εισαγγελέας, και αποτελεί το τελευταίο βήμα σε μια μεγάλη επίθεση κατά του κόμματός του.

«Δεν θα παραδοθούμε… Δεν μπορούν να ανακόψουν την πορεία μας προς την εξουσία», δήλωσε ο Οζέλ σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο τελετής μνήμης για πρώην ηγέτη του κόμματος, προσθέτοντας ότι δεν υφίσταται πλέον δίκαιος πολιτικός ανταγωνισμός στη χώρα.



