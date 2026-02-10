Λογαριασμός
Μινι ανασχηματισμός στην τουρκική κυβέρνηση. Ο Ταγίπ Ερντογάν αντικατέστησε δυο υπουργούς

Στο υπουργείο Εσωτερικών διορίστηκε ο Μουσταφά Τσιφτσί, ενώ υπουργός Δικαιοσύνης ο Ακίν Γκιουρλέκ, μέχρι πρόσφατα γενικός εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης

Ερντογάν

Μίνι ανασχηματισμός στην τουρκική κυβέρνηση, καθώς ο ΡετζέπΤαγίπ Ερντογάν αντικατέστησε, μάλλον αιφνιδιαστικά, δυο υπουργούς σε σημαντικότατα υπουργεία.
Στο υπουργείο Εσωτερικών διορίστηκε ο Μουσταφά Τσιφτσί, οποίος αντικατέστησε τον Αλί Γερλίκαγια. Ο Γερλίκαγια, μάλιστα, ήταν στους υπουργούς που θα συμμετείχε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Toυρκίας
Υπουργός Δικαιοσύνης διορίστηκε ο Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος μέχρι και σήμερα ασκούσε τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης και είναι γνωστός με τα κατηγορητήρια εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου και πολλών άλλων δημάρχων και πολιτικών. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία ανασχηματισμός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
