Μίνι ανασχηματισμός στην τουρκική κυβέρνηση, καθώς ο ΡετζέπΤαγίπ Ερντογάν αντικατέστησε, μάλλον αιφνιδιαστικά, δυο υπουργούς σε σημαντικότατα υπουργεία.
Στο υπουργείο Εσωτερικών διορίστηκε ο Μουσταφά Τσιφτσί, οποίος αντικατέστησε τον Αλί Γερλίκαγια. Ο Γερλίκαγια, μάλιστα, ήταν στους υπουργούς που θα συμμετείχε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Toυρκίας.
Υπουργός Δικαιοσύνης διορίστηκε ο Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος μέχρι και σήμερα ασκούσε τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης και είναι γνωστός με τα κατηγορητήρια εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου και πολλών άλλων δημάρχων και πολιτικών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.