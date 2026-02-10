Μίνι ανασχηματισμός στην τουρκική κυβέρνηση, καθώς ο ΡετζέπΤαγίπ Ερντογάν αντικατέστησε, μάλλον αιφνιδιαστικά, δυο υπουργούς σε σημαντικότατα υπουργεία.

Στο υπουργείο Εσωτερικών διορίστηκε ο Μουσταφά Τσιφτσί, οποίος αντικατέστησε τον Αλί Γερλίκαγια. Ο Γερλίκαγια, μάλιστα, ήταν στους υπουργούς που θα συμμετείχε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Toυρκίας.

Υπουργός Δικαιοσύνης διορίστηκε ο Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος μέχρι και σήμερα ασκούσε τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης και είναι γνωστός με τα κατηγορητήρια εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου και πολλών άλλων δημάρχων και πολιτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.