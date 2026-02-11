Τον γύρο του κόσμου κάνει η σοκαριστική καταγγελία Ιρανού γιατρού ότι το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης εκτελεί τους χιλιάδες τραυματισμένους διαδηλωτές των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του περασμένου μήνα πάνω στα κρεβάτια των νοσοκομείων, πυροβολώντας τους στο κεφάλι.

Ο Δρ. R, μέλος της Aida Health Alliance, δήλωσε στην Jerusalem Post ότι πολλοί τραυματισμένοι πολίτες βρέθηκαν νεκροί, με τρύπες από σφαίρες στα κεφάλια τους, πάνω στα νοσοκομειακά κρεβάτια, πολλοί όντας ακόμα συνδεδεμένοι με μηχανήματα στις ΜΕΘ.

Ο Ιρανός γιατρός παρουσίασε επίσης ανατριχιαστικές εικόνες, με πτώματα σε μαύρες σακούλες με τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, περιτριγυρισμένα από αίμα και ακόμα συνδεδεμένα με ιατρικούς σωλήνες και καθετήρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε πολλές περιπτώσεις οι Ιρανοί αστυνομικοί έμπαιναν στα νοσοκομείο και πυροβολούσαν στο κεφάλι τους τραυματίες, ώστε να θεωρηθούν ήδη νεκροί και να μην τους προσφερθεί ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με την Daily Mail και την New York Post, πίσω από τις εκτελέσεις των τραυματιών κρύβονται οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC).

Iranian regime executing protesters in hospital beds — as brutal retribution continues: sources https://t.co/0xsZVSlKM8 pic.twitter.com/pTATiFrHSE — New York Post (@nypost) February 10, 2026

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι οι εκτελέσεις συνεχίζονται «κάθε μέρα» και ότι η σεξουαλική βία κατά των διαδηλωτών είναι τόσο «αχαλίνωτη» που «μερικά από τα κορίτσια που κρατούνται έχουν ζητήσει ακόμη και από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια».

Ο διευθυντής της ΜΚΟ Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, δήλωσε: «Οι μαρτυρίες γιατρών δείχνουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει καταπατήσει ακόμη και τις πιο βασικές ανθρώπινες και ιατρικές αρχές και έχει χρησιμοποιήσει συστηματικά τα νοσοκομεία ως όργανα καταστολής και δολοφονίας».

«Η σκόπιμη διακοπή λειτουργίας των αναπνευστήρων, η πρόληψη της θεραπείας των τραυματιών και η σύλληψη ασθενών από νοσοκομειακά κρεβάτια συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και καταδεικνύουν την πλήρη κατάρρευση οποιωνδήποτε ηθικών ή νομικών προτύπων σε αυτήν την κυβέρνηση» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

