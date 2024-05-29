Μέτρα περιορισμού των δημοσίων δαπανών εξήγγειλε ο Tαγίπ Eρντογάν με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί ότι στρώνει δρόμο λιτότητας, τους πολίτες να αγανακτούν με την ακρίβεια και τους αναλυτές να εκτιμούν πως μια επώδυνη οικονομική κρίση βρίσκεται προ των πυλών.

«Εμείς είμαστε μια χώρα ένα έθνος που επιβιώνει με παραγωγή, δουλεύοντας σκληρά και κοπιάζοντας. Έτσι στεκόμαστε όρθιοι. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε με τον πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο. Την εξοικονόμηση των πόρων στο δημόσιο δεν μπορούμε να το δούμε μόνο ως μέτρο μείωσης των εξόδων», ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Με αυτή του τη φράση ο Τούρκος πρόεδρος φούντωσε την αντιπολίτευτική ρητορική περί ....επωαζόμενων μέτρων λιτότητας. Όλα αυτά εν μέσω καλπάζουσας ακρίβειας με τους τηλεοπτικούς επικριτές του Ερντογάν να ξεσαλώνουν για το κόστος των σαρμάδων.

«Η νεολαία θα είναι μια γενιά που θα μεγαλώσει δίχως να φάει όσα ντολμαδάκια επιθυμεί. Το AKP το κατάφερε κι αυτό. Κάποτε έλεγε ο Ερντογάν "Εσείς οι νέοι δεν θυμάστε πως ήταν κάποτε τα πράγματα". Τώρα με τα επιτεύγματά σας οι νέοι θα ξεχάσουν τους σαρμάδες, τους ντολμάδες. Συνεχίστε έτσι!», υπογράμμισε παρουσιαστής στο Sozcu TV.

Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός τροφίμων σκαρφάλωσε στο 68,5% και ένας σαρμάς έχει φτάσει να πωλείται 10 λίρες

O κόσμος στα λαϊκά εστιατόρια δεν παραγγέλνει κανονικές με-ρίδες. Παραγγέλνουν μισή μερίδα και το 1/4.

Oι πελάτες έπαιρναν 3 ή 4 πιάτα. Τώρα παίρνουν μισή μερίδα ή μια σούπα και φεύγουν.

H κεντρική τράπεζα της Τουρκίας εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 75% το Μάιο για να υποχωρήσει στο 36% στο τέλος του έτους. Οι αγορές δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία της με τον Κεντρικό Τραπεζίτη της χώρας να δηλώνει ότι δεν θα διστάσει να αυξήσει κι άλλο τα επιτόκια που βρίσκονται στο 50%.

«Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε αρεστοί. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ξέρουμε τους κινδύνους και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί», λέει ο Διοικητής Τράπεζας της Τουρκίας, Φατίχ Καταραχάν.

Για να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση δαπανών στα δημόσια έργα κατά 15% Για πολλούς, ανεπαρκής κίνηση

«Αν δεν ληφθούν πρόσθετα και σκληρά μέτρα το επόμενο 6μηνο , η Τουρκία θα έρθει αντιμέτωπη με νέα κρίση. Είτε κρίση εμπιστοσύνης που θα οδηγήσει σε τριψήφιο πληθωρισμό ή θα είναι νομισματική κρίση και η Λίρα για μια ακόμη φορά θα καταστεί το πιο αδύναμο νόμισμα», αναφέρει η GlobalSource Partners.

10% είναι μείωση δημοσιών καταναλωτικών δαπανών ενώ σταματά για 3 χρόνια η ανέγερση νέων κτιρίων και η αγορά οχημάτων

Πηγή: skai.gr

