Τουρκία: Φωτιά στη Σμύρνη

Πύρινος εφιάλτης στη Σμύρνη. Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στη δυτική περιοχή της Σμύρνης οδήγησε σε απομακρύνσεις χιλιάδων κατοίκων και τουριστών, και προσπάθειες πυρόσβεσης σε αρκετές περιοχές της επαρχίας. Η φωτιά φαίνεται ότι ξέσπασε κατά τη διάρκεια πικ νικ και έχει φτάσει σε οικισμούς. Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα.

Ülkemizin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarımızın müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir.



İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında;

◾90 hava aracı

◾4.717… August 16, 2024

Στο Κορδελιό εκκενώθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 78 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.



Σε Σμύρνη, Μπολού, Μούγλα, Μανίσα, Αϊδίνιο, επιχειρούν συνολικά 90 εναέρια μέσα, 4.717 προσωπικό με 1.218 οχήματα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική εξαιτίας του καπνού.

Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ την Παρασκευή το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη.

Προς στιγμήν το απόγευμα φάνηκε η πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο, ωστόσο αργότερα λόγω των ισχυρών ανέμων αναζωπυρώθηκε.

Στη Σμύρνη έσπευσε για να επιθεωρήσει το έργο της κατάσβεσης ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

Brave citizens in İzmir, Turkey, rush to save animals from a shelter as flames draw near, carrying them to safety in their arms.#izmir #didim pic.twitter.com/Eoh5xdoZBX — miksipi (@wolffightclub) August 16, 2024

Arkadaşlar İzmir’de durum çok vahim. Yangın büyüyor! Bütün gündemi buraya çevirmemiz lâzım. Geçmiş olsun canım İzmirim! #izmir pic.twitter.com/gRdfLgrqrT — Atilla Taş (@AtillaTasNet) August 16, 2024

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.