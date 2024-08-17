Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πύρινος εφιάλτης στη Σμύρνη - Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης - Βίντεο

Η φωτιά δυτικά της Σμύρνης ξέσπασε κατά τη διάρκεια πικ νικ - Η πυρκαγιά οδήγησε σε εκκενώσεις χιλιάδων ανθρώπων 

Τουρκία: Φωτιά στη Σμύρνη

Πύρινος εφιάλτης στη Σμύρνη. Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στη δυτική περιοχή της Σμύρνης οδήγησε σε απομακρύνσεις χιλιάδων κατοίκων και τουριστών, και προσπάθειες πυρόσβεσης σε αρκετές περιοχές της επαρχίας. Η φωτιά φαίνεται ότι ξέσπασε κατά τη διάρκεια πικ νικ και έχει φτάσει σε οικισμούς. Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα. 

Στο Κορδελιό εκκενώθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 78 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. 

Σε Σμύρνη, Μπολού, Μούγλα, Μανίσα, Αϊδίνιο, επιχειρούν συνολικά 90 εναέρια μέσα, 4.717 προσωπικό με 1.218 οχήματα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική εξαιτίας του καπνού.

Εικόνα

Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ την Παρασκευή το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη. 

Προς στιγμήν το απόγευμα φάνηκε η πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο, ωστόσο αργότερα λόγω των ισχυρών ανέμων αναζωπυρώθηκε.

Στη Σμύρνη έσπευσε για να επιθεωρήσει το έργο της κατάσβεσης ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Σμύρνη Φωτιά Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark