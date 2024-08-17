Λίβανος: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στη Ναμπατία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών, στην πόλη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Στον απόηχο πυραυλικής επίθεσης στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, στις 27 Ιουλίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, το Ισραήλ σκότωσε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Μια ημέρα αργότερα, στις 31 Ιουλίου, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, με την ηγεσία του Ιράν να ορκίζεται εκδίκηση, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

