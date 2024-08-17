Αϊτή: Δώδεκα νεκροί μετά την εξέγερση στις φυλακές του Σεν Μαρκ

Δώδεκα κρατούμενοι σκοτώθηκαν κατά την εξέγερση, χθες Παρασκευή, στις φυλακές του Σεν Μαρκ της Αϊτής, την οποία εκμεταλλεύτηκαν ορισμένοι έγκλειστοι για να αποδράσουν.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών αξιωματούχων, όλα ξεκίνησαν ως αυθόρμητη διαμαρτυρία κρατουμένων που κατήγγειλαν υποσιτισμό και άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν νωρίτερα σε κοινωνικά δίκτυα, διακρίνονται κρατούμενοι να σκαρφαλώνουν σε τοίχους και πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από τις φυλακές του Σεν Μαρκ, πόλης που βρίσκεται 88 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας χρειάστηκαν αρκετές ώρες προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο του σωφρονιστικού καταστήματος. Ο εισαγγελέας Βενσάν Φρανσουά έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές: «Όλοι οι κοιτώνες των φρουρών κάηκαν. Το Μητρώο έχει καεί. Έβαλαν φωτιά παντού, εκτός από τα κελιά τους». Προειδοποίησε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε εγρήγορση, καθώς απέδρασε αδιευκρίνιστος αριθμός κρατουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.