Απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρεσβευτής της Γερμανίας στη Μόσχα όταν ρωτήθηκε κατά πόσο πιστεύει ότι Ρωσία και Ουκρανία θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα της Βόννης General-Anzeiger, o Αλεξάντερ Γκραφ Λάμπσντορφ υπογραμμίζει πως «επί του παρόντος, η ρωσική πλευρά δεν δείχνει καμιά προθυμία να διαπραγματευθεί, καθώς επιμένει σε υπερβολικά προαπαιτούμενα».

Εξηγεί πως όταν ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν λέει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με την ηγεσία της Ουκρανίας μόνον αφότου οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από όλα τα εδάφη τα οποία θεωρεί πως η Ρωσία έχει ήδη προσαρτήσει – συμπεριλαμβάνων εκείνων που τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καν υπό τον έλεγχό τους – τότε είναι σαφές πως ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν μιλάει σοβαρά.

Σχολιάζοντας την ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, ο Λάμπσντορφ αναφέρει ότι ήταν μια «δυσάρεστη έκπληξη» που προκάλεσε νευρικότητα στη Μόσχα.

Ο γερμανός πρεσβευτής υπογραμμίζει πως «κάποια μέρα η Ρωσία θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι με αυτόν τον πόλεμο επιτυγχάνει πολύ λιγότερα από όσα σχεδίαζε στην αρχή», ότι προκαλεί στον εαυτό της «σοβαρό πλήγμα διεθνώς» και ότι η οικονομία της έχει εξελιχθεί σε αμιγώς πολεμική «καθ’ υπερβολή και δεν θα είναι βιώσιμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

