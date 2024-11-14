Οι σημερινοί Γάλλοι και οι σημερινές Γαλλίδες έχουν λιγότερες σεξουαλικές πράξεις σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αλλά στη διάρκεια του βίου τους αποκτούν περισσότερους ερωτικούς παρτενέρ, ενώ περίπου οι 4 στους 10 δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» από τη σεξουαλική τους ζωή.

Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από μία επιστημονική έρευνα «για τη σεξουαλικότητα στη Γαλλία» που είδε το φως της δημοσιότητας και σήμερα κυριαρχεί σε όλα λίγο πολύ τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται σχεδόν ανά εικοσαετία, από το 1970 και μετά, για λογαριασμό των υπηρεσιών δημόσιας υγείας του γαλλικού κράτους. Σε ό,τι αφορά τη φετινή, είναι το αποτέλεσμα πενταετούς εργασίας και βασίζεται στις απαντήσεις που έδωσαν 31.500 Γάλλοι ηλικίας μεταξύ 15 και 89 ετών.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την έρευνα, η ηλικία της σεξουαλικής πράξης «για πρώτη φορά» στη Γαλλία είναι σήμερα 17,7 ετών για τους άντρες και 18,2 ετών για τις γυναίκες. Πριν από 50 χρόνια η αντίστοιχη ηλικία ήταν λίγο πάνω από τα 20 χρόνια για τις γυναίκες και λίγο κάτω από τα 19 για τους άντρες.

Σε ό,τι αφορά την ένταση της σεξουαλικής τους ζωής, οι ερωτηθείσες ενεργές σεξουαλικά γυναίκες δήλωσαν κατά μέσο όρο πως τις τελευταίες τέσσερις τελευταίες εβδομάδες είχαν 6 σεξουαλικές σχέσεις, ενώ οι ενεργοί σεξουαλικά άνδρες δήλωσαν ότι είχαν 6,7 σεξουαλικές σχέσεις.

Κατά την προηγούμενη έρευνα που δημοσιοποιήθηκε το 2006 οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 8,6 και 8,7. Η παρατηρούμενη μείωση είναι μικρότερη στα ζευγάρια που ζουν στο ίδιο σπίτι, ο αριθμός των οποίων ωστόσο κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχει μειωθεί. Και αυτό διότι, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, κατά την τελευταία εικοσαετία αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν μόνοι τους, ενώ, συνεπεία ενδεχομένως της οικονομικής κρίσης, έχει αυξηθεί ο αριθμός των νέων που εξακολουθούν ακόμα να ζουν με τους γονείς τους.

Απαντώντας στο ερώτημα πόσους σεξουαλικούς παρτενέρ είχαν στη ζωή τους, οι άντρες δηλώνουν 16,4, κατά μέσο όρο και οι γυναίκες 7,9 κατά μέσο όρο. Η σημαντική αυτή η διαφορά οφείλεται, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, στο διαπιστωμένο γεγονός ότι οι άντρες χαρακτηρίζουν ως σεξουαλική παρτενέρ κάθε γυναίκα με την οποία είχαν σεξουαλική σχέση - έστω και «για ένα βράδυ», ενώ οι γυναίκες χαρακτηρίζουν σεξουαλικό παρτενέρ κάθε άντρα με ιδιαίτερη γι αυτές, τρόπον τινά, σημασία.

Μεγαλύτερος, σε σχέση με το παρελθόν, είναι εξάλλου και ο αριθμός των Γάλλων που δηλώνουν ότι αυτοϊκανοποιούνται σεξουαλικά. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό αφορά πλέον το 72,9% των γυναικών και το 92,6% των ανδρών. Πριν από 30 χρόνια τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 42,4% και 82,8%

Σε ό,τι αφορά τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, στην έρευνα αναφέρεται ότι το 8,8% των γυναικών και το 8,6% των αντρών δήλωσαν ότι στη διάρκεια της ζωής τους είχαν τουλάχιστον έναν ερωτικό παρτενέρ του ιδίου φύλου. Σύμφωνα με την έρευνα οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι όλο και περισσότερες με την πάροδο των ετών, ενώ αξιοσημείωτο είναι το ότι στα άτομα ηλικίας από 18 ως 29 ετών, το 37,6% των γυναικών και το 18,3% των αντρών απάντησαν θετικά στο ερώτημα αν έλκονται από πρακτικές που δεν είναι αποκλειστικά ετεροσεξουαλικές. Επίσης, το 69,6% των γυναικών και των 56,2% των αντρών στην Γαλλία θεωρούν ότι η ομοφυλοφιλία είναι μία σεξουαλικότητα όπως όλες οι άλλες.

29,8 των γυναίκων στη Γαλλία θύματα κακοποίησης

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα αν στη διάρκεια της ζωής τους υπήρξαν θύματα σεξιστικής ή σεξουαλικής βίας απάντησαν θετικά το 29,8% των γυναικών και το 8,7% των ανδρών. Πριν από 20 χρόνια τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 15,9% και 4,6%.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης η αύξηση αυτή οφείλεται ως έναν βαθμό στο ότι πράξεις που σήμερα χαρακτηρίζονται σεξουαλική η σεξιστική βία πριν από 20 χρόνια δεν χαρακτηρίζονταν, όπως για παράδειγμα συμπτώματα ενδοοικογενειακής βίας.

Στις νεότερες γενιές των Γάλλων εξαιρετικά διαδεδομένη είναι τέλος η πρακτική της εξεύρεσης σεξουαλικού παρτενέρ μέσα από το διαδίκτυο. Ειδικότερα για τους Γάλλους κάτω των 30 ετών το 39,4% των γυναικών και το 43,5% των αντρών δήλωσαν ότι έχουν ήδη βρει έναν παρτενέρ μέσω του διαδικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

