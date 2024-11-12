Εντείνεται ο εκνευρισμός στην Τουρκία αναφορικά με τις επιλογές του νεοεκλεγέντα προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να διορίσει – όπως εκτιμάται- στη θέση του υπουργού Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Μάικλ Γουόλς ως Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας καθώς στο παρελθόν έχουν σταθεί υποστηρικτικά απέναντι στους Κούρδους.

«Ο υποστηρικτής των σφαγών της Γάζας θα γίνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ», αναφέρει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, αλλά και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει ταχθεί υπέρ της Χαμάς και το ερώτημα που τίθεται για την τουρκική κυβέρνηση είναι ποιες θα είναι οι εξελίξεις εάν ο επόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δηλώσει την αντίθεσή του.

Παράλληλα, ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι το τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο επόμενος υπουργός Εξωτερικών με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Πρώτος την ανησυχία του εξέφρασε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα «στηρίξει το διεθνές δίκαιο» ή αν θα στηρίξει την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

