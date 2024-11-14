«Πόρτα» στον Μασκ από Ματαρέλα για υποδείξεις στην Ιταλία

Η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μελόνικαι η σύγκρουση με τους δικαστές ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Στην όλη υπόθεση παρενέβη με αναρτήσεις στο «Χ», ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ. Τόνισε ότι «δικαστής μπλόκαρε το σχέδιο της Μελόνι για κράτηση μεταναστών στην Αλβανία» και δεν δίστασε να προσθέσει ότι «οι δικαστές αυτοί πρέπει να φύγουν».



Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δεν απάντησε επίσημα στην τοποθέτηση αυτή και την πρωτοβουλία ανέλαβε τελικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα. «Η Ιταλία είναι μια μεγάλη δημοκρατική χώρα και ξέρει να φροντίζει τις υποθέσεις της», έγραψε ο Ιταλός Πρόεδρος. Υπενθύμισε παράλληλα πως όταν κάποιος ετοιμάζεται να αναλάβει σημαντικό αξίωμα σε φίλη χώρα «αυτή πρέπει να σέβεται την κυριαρχία της Ιταλίας» και όχι να κάνει υποδείξεις.

Ο Ματαρέλα αποφάσισε να κάνει την συγκεκριμένη παρέμβαση, όχι μόνον ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και ως επικεφαλής των Ιταλών Δικαστικών, από την στιγμή που όπως ορίζει το Σύνταγμα είναι και πρόεδρος του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο εγγυάται την αυτονομία και ελευθερία του δικαστικού σώματος.Μετά από μια κάποια αμηχανία, συνεργάτες της Τζόρτζια Μελόνι άφησαν να διαρρεύσει ότι «η πρωθυπουργός ακούει πάντα με μεγάλο σεβασμό τα λόγια του Ματαρέλα» και ότι «επικοινώνησε με τον Μασκ, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε στην εκτίμηση που τρέφει στο πρόσωπο του Ιταλού Προέδρου.Η ιταλική αντιπολίτευση καταδίκασε σύσσωμη την παρέμβαση του νοτιοαφρικανικής καταγωγής μεγιστάνα και νεόκοπου πολιτικού. Ο άμεσα ενδιαφερόμενος πάντως αισθάνθηκε την ανάγκη να προσθέσει κάποιες ακόμη «διευκρινίσεις». Ο Αντρέα Στόπα, σημείο αναφοράς του Μασκ στηνΙταλία, εξήγησε ότι ο επιχειρηματίας «σέβεται το Σύνταγμα και τον Πρόεδρο της Ιταλίας», αλλά πρόσθεσε ότι η ελευθερία έκφρασης προστατεύεται από το ιταλικό και το αμερικανικό Σύνταγμα και κατά συνέπεια ως πολίτης θα συνεχίσει να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.Ο Στόπα δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει μάλιστα ότι ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας «πέρυσι πριν γνωρίσει την Μελόνι πρόσφερε δωρεάν δορυφορική σύνδεση στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια όταν επλήγη από φονικές πλημμύρες με στόχο να βοηθήσει μια φίλη χώρα». Όλα δείχνουν δηλαδή ότι η συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά του Έλον Μασκ δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση εξαιτίας κάποιας λανθασμένης εκτίμησης ή απειρίας, αλλά είναι αρκετά πιθανό να επαναληφθεί και στο μέλλον.

