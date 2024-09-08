Τουρκία: Ένα 8χρονο κοριτσάκι που αγνοούνταν 19 ημέρες βρέθηκε νεκρό

Ράγισαν καρδιές στην Τουρκία. Η σορός ενός 8χρονου κοριτσιού, η τύχη του οποίου αγνοούνταν εδώ και 19 ημέρες, βρέθηκε στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, νοτιοανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

"Δυστυχώς, το άψυχο σώμα της Ναρίν, η οποία εξαφανίστηκε στο χωριό Ταβσαντεπέ στην περιοχή Μπαγκλάρ στο Ντιγιάρμπακιρ, βρέθηκε από τις ομάδες της χωροφυλακής μας", δήλωσε ο Αλί Γερλικάγια στην πλατφόρμα X.

Η σορός της μικρής Ναρίν Γκουράν βρέθηκε μέσα σε έναν σάκο, τοποθετημένο μέσα σε ποτάμι που απέχει ένα χιλιόμετρο από το χωριό όπου ζούσε με την οικογένειά της, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης του Ντιγιάρμπακιρ Μουράτ Ζορλούογλου.

"Η Ναρίν Γκουράν βρέθηκε νεκρή φορώντας τα ίδια ρούχα με την τελευταία φορά που εθεάθη. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, την έβαλαν σε έναν σάκο μετά τη δολοφονία της. Ο σάκος στη συνέχεια τοποθετήθηκε μέσα στο ποτάμι, κρυμμένος κάτω από κλαδιά και πέτρες ώστε να μην κινήσει υποψίες", πρόσθεσε.

Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla Güvenlik Toplantımızı gerçekleştiriyoruz.



Güvenlik Toplantımızda;

❌Başta Narin kızımızın öldürülmesi olayının değerlendirilmesi olmak üzere

❌Narkotik ve Asayiş… pic.twitter.com/gjwOjmkY2Y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η εισαγγελία του Ντιγιάρμπακιρ, 21 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς.

Οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδερφός της Ναρίν περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό δίκτυο NTV.

"Η θλιβερή είδηση για τη Ναρίν, η οποία δολοφονήθηκε βάναυσα, μας πλήγωσε όλους βαθιά", αντέδρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Bir çocuk neden öldürülür?

Neden öldürülür küçücük bir çocuk?

Neden yahu, Neden, Neden?

Ah #Narin Çocuk…

8 yaşında ‘çok yorulduğunu' söyleyen güzelim çocuk!

Bu nasıl bir cinnet, bu nasıl vahşi bir cinayet?

Bu toplum, bu ülke, bu devlet aynanın önüne geçmeli; ahlâk anlayışını,… pic.twitter.com/ukrOTqggF2 — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) September 8, 2024

"Θα παρακολουθώ προσωπικά τη δικαστική διαδικασία για να εγγυηθώ ότι αυτοί που μας πήραν την Ναρίν θα έχουν την αυστηρότερη τιμωρία που τους αξίζει", πρόσθεσε.

Η εξαφάνιση της μικρούλας στις 21 Αυγούστου και οι προσπάθειες της έρευνας που έμειναν άκαρπες προκάλεσαν αγωνία και συγκίνηση στην Τουρκία. Αρκετές γνωστές προσωπικότητες συμμετείχαν σε μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο "Βρείτε τη Ναρίν".

Ο θείος του Ναρίν συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά τις "ισχυρές υποψίες" για "δολοφονία" και "στέρηση της ελευθερίας" σε βάρος του.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.



Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.



Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2024

Εκκλήσεις για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το βράδυ της Κυριακής για τη δολοφονία της Ναρίν έχουν γίνει από φεμινιστικές οργανώσεις σε πολλές πόλεις σε όλη την Τουρκία. Το φιλοκουρδικό κόμμα Dem κάλεσε επίσης σε πορεία απόψε στο Ντιγιάρμπακιρ.

"Η Ναρίν δολοφονήθηκε με οργανωμένο τρόπο. Οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία αυτή, που μας θλίβει όλους, πρέπει να αποκαλυφθούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος", αντέδρασε το κόμμα με μήνυμά του στην πλατφόρμα X.

Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz!



Narin’imizi kaybettik, içimiz yanıyor!#Narin pic.twitter.com/eBMZKITOVs — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 8, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

