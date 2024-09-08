Λογαριασμός
Oρειβάτες αγνοούνται στο Mont Blanc

Πρόκειται για δύο Ιταλούς και δύο Κορεάτες ορειβάτες

Aγνοούμενοι ορειβάτες στο Mont Blanc

Τέσσερις ορειβάτες αγνοούνται από χθες στο Mont Blanc.

Πρόκειται για δύο Ιταλούς και δύο Κορεάτες.

Οι Ιταλοί ορειβάτες αποκλείστηκαν εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών κοντά στην κορυφή των δυτικών Άλπεων, σε υψόμετρο άνω των 4500 μέτρων.

Οσον αφορά την θέση των Κορεατών, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία.

Διασώστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την κορυφή με τα πόδια σήμερα το πρωί, αλλά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια τους καθώς στην περιοχή επικρατούσαν πολύ κακές καιρικές συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

