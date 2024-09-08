Aγνοούμενοι ορειβάτες στο Mont Blanc

Τέσσερις ορειβάτες αγνοούνται από χθες στο Mont Blanc.

Πρόκειται για δύο Ιταλούς και δύο Κορεάτες.

Οι Ιταλοί ορειβάτες αποκλείστηκαν εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών κοντά στην κορυφή των δυτικών Άλπεων, σε υψόμετρο άνω των 4500 μέτρων.

Οσον αφορά την θέση των Κορεατών, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία.

🔵#Montagna Due alpinisti italiani sono morti sulla #Marmolada lungo la via che porta alla cima. In corso il recupero dei corpi; in azione l'elicottero del Soccorso Alpino. L'allarme sarebbe stato dato dalla moglie di una delle vittime, dopo il mancato rientro a casa. pic.twitter.com/CZmMLuUPZu — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 4, 2024

Διασώστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την κορυφή με τα πόδια σήμερα το πρωί, αλλά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια τους καθώς στην περιοχή επικρατούσαν πολύ κακές καιρικές συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

