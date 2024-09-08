Ρωσικό drone συνετρίβη σε έδαφος του ΝΑΤΟ λέει η Λετονία

Ο πρόεδρος της Λετονίας δήλωσε σήμερα ότι ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της χώρας του και ότι οι παραβιάσεις του εδάφους του ΝΑΤΟ πληθαίνουν κατά μήκος του ανατολικού της συνόρου.

Χώρα της Βαλτικής, η οποία κατά το παρελθόν ήταν υπό σοβιετική κυριαρχία αλλά σήμερα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, διατήρησε τεταμένες σχέσεις με τη Μόσχα μετά την ανεξαρτησία της, οι οποίες επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

"Ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στην ανατολική Λετονία χθες. Διεξάγεται έρευνα", έγραψε ο πρόεδρος 'Εντγκαρς Ρινκέβιτς στην πλατφόρμα Χ.

"Είμαστε σε στενή επαφή με τους συμμάχους μας. Ο αριθμός των περιστατικών αυτού του είδους αυξάνεται κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε συλλογικά", πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας 'Αντρις Σπρουντς δήλωσε σε ανακοίνωση ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λετονίας από τη Λευκορωσία και συνετρίβη στον δήμο Ρέζεκνε.

"Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε το έργο που αρχίσαμε για την ενίσχυση των ανατολικού συνόρου της Λετονίας, κυρίως αναπτύσσοντας δυνατότητες αεροπορικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου ώστε να περιορίσουμε τις δραστηριότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών" δήλωσε ο Λετονός υπουργός.

Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε επίσης σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε μη στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία εισήλθε στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Βουκουρέστι καταδίκασε απερίφραστα τη "νέα παραβίαση" που προκλήθηκε από τις "παράνομες επιθέσεις" της Μόσχας.

"Σήμερα, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και της Λετονίας. Αυτή είναι μια σκληρή υπενθύμιση ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας εκτείνονται πέραν της Ουκρανίας", έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών στην πλατφόρμα X, συνηγορώντας υπέρ της δυνατότητας "χρήσης της αεροπορικής άμυνας των εταίρων (του ΝΑΤΟ) για την αναχαίτιση των ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την Ουκρανία".

Η Πολωνία έχει επίσης καταγράψει τουλάχιστον δύο περιπτώσεις παραβίασης του εναέριου χώρου της από ρωσικούς πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιτέθηκαν στην Ουκρανία, με πιο πρόσφατη τον Δεκέμβριο.

Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Βαρσοβία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταρρίπτει τους ρωσικούς πυραύλους που στοχεύουν την Ουκρανία προτού εισέλθουν στον πολωνικό εναέριο χώρο, παρά την αντίθεση του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.