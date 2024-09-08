Εντεκα μήνες πολέμου: Διχασμός στο Ισραήλ, απαισιοδοξία στις ΗΠΑ

Απαισιοδοξία για το τέλος του πολέμου.Από τη μια πλευρά για όγδοη συνεχή νύχτα, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες στο κέντρο του Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις της χώρας, επικρίνοντας την κυβέρνηση Νετανιάχου για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων.



Από την άλλη, υπάρχει έκδηλη απορία για το εάν και κατά πόσον καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου, ο οποίος δείχνει να μην τελειώνει.

Η πρόσφατη απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να διατηρηθεί υπό στρατιωτικό έλεγχο ο Άξονας Φιλαδέλφειας, όχι μόνο δυσκολεύει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων αλλά δημιουργεί πλείστες διαφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου.Παράλληλα, στο βόρειο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου το κλίμα παραμένει εμπόλεμο, με καθημερινές εκτοξεύσεις ρουκετών εκ μέρους της Χεζμπολάχ και βομβαρδισμούς των Ισραηλινών κατά θέσεων της οργάνωσης.Το κλίμα δυσαρέσκειας στο Ισραήλ συμπληρώνεται με την αβεβαιότητα τουλάχιστον 200.000 πολιτών της χώρας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν εάν ποτέ καταφέρουν να επιστρέψουν στις εστίες τους, στις κωμοπόλεις της περιμετρικής ζώνης της Γάζαςκαι στην μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου.Το γενικότερο απαισιόδοξο κλίμα ενισχύεται από δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναμεταδίδουν σήμερα από την Ουάσιγκτον τα ισραηλινά μέσα. Συγκεκριμένα, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι τελικά ο Λευκός Οίκος θα καθυστερήσει να διαβιβάσει στο Ισραήλ και στην Χαμάς την νέα «τελική» του πρόταση, που θα αναθεωρήσει το πλαίσιο της εκεχειρίας με την ελπίδα να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.Πέρα από την ισραηλινή επιμονή διατήρησης πλήρους στρατιωτικού ελέγχου στον Άξονα Φιλαδέλφειας, σημερινές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαμάς προβάλει νέα αιτήματα, που σχετίζονται με τα κριτήρια αποφυλάκισης Παλαιστινίων, οι οποίοι κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές ασφαλείας.Η Χαμάς φέρεται να ζητά να αποφυλακιστούν κατά το πρώτο στάδιο του πλαισίου εκεχειρίας Παλαιστίνιοι φυλακισθέντες που καταδικάστηκαν ως δράστες δολοφονιών ισραηλινών πολιτών – ένα αίτημα που οι Ισραηλινοί είχαν απορρίψει ήδη κατά τις πρώτες διαπραγματευτικές επαφές.Όπως έχει διαρρεύσει στον ισραηλινό Τύπο, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να δηλώνουν πλέον ανοικτά ότι «όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση, ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει πριν τη λήξη της θητείας του Προέδρου Μπάιντεν».

