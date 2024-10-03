Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια «ιστορική» συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ηνωμένου Βασιλείου και Μαυρίκιου ανακοίνωσε το Λονδίνο, επιστρέφοντας στην αφρικανική νησιωτική χώρα του Ινδικού Ωκεανού την κυριαρχία επί των νήσων Τσάγκος.

Η συμφωνία, μετά από χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων, προβλέπει τη διατήρηση της κρίσιμης στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ που παραχωρούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στην τροπική ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία, που ανήκει στο σύμπλεγμα του αρχιπελάγους των Τσάγκος.

Διεθνή φόρα είχαν κρίνει παράνομο τον διαχωρισμό των νήσων Τσάγκος από τον Μαυρίκιο που είχε κάνει η Βρετανία πριν από την ανεξαρτησία της πρώην αποικίας το 1968. Στο πλαίσιο αυτού του διαχωρισμού η Βρετανία στην ουσία είχε εκτοπίσει τους κατοίκους των Τσάγκος, τα οποία το Λονδίνο αποκαλούσε Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2022 μετά από ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου που αναγνώριζε τα επιχειρήματα του Μαυρίκιου υπέρ της κυριαρχίας του επί του αρχιπελάγους. Παρόμοια απόφαση είχαν λάβει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας το 2019 και το 2021 αντίστοιχα.

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί με νόμους, αλλά οι δύο κυβερνήσεις δεσμεύθηκαν να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση αυτής το συντομότερο δυνατό.

Κοινή δήλωση των δύο πρωθυπουργών, Κιρ Στάρμερ και Πραβίντ Τζουγκνάουθ αναφέρει πως οι όροι της συνθήκης προβλέπουν κυριαρχία του Μαυρίκιου επί του Αρχιπελάγους Τσάγκος, με δέσμευση αμφοτέρων «στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης, ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της υφιστάμενης βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, που διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια».

Πλέον η κυβέρνηση του Μαυρίκιου θα μπορέσει να εφαρμόσει πρόγραμμα επανεγκατάστασης των κατοίκων των Τσάγκος, με την εξαίρεση της ατόλης Ντιέγκο Γκαρσία.

Πηγή: skai.gr

