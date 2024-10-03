Ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δύο μόλις ημέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, συνάντησε σήμερα στο Κίεβο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να διαβεβαιώσει την Ουκρανία για την υποστήριξη της Συμμαχίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίσθηκαν ενώπιον των μέσων ενημέρωσης στο Κίεβο, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως συζήτησαν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και το «σχέδιο νίκης» της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα ήθελε να δει τους συμμάχους να καταρρίπτουν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που επιτίθενται στην Ουκρανία, όπως ακριβώς έκαναν στη διάρκεια των επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους συμμάχους να επιτρέψουν πλήγματα βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

