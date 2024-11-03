Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκρηξη σε 5όροφο κτίριο στο Τσορούμ της Τουρκίας: 1 νεκρός και 16 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, από την έκρηξη, η οποία εικάζεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο, 1 άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν

Τουρκία

Έκρηξη σημειώθηκε στον 3ο όροφο, 5όροφης πολυκατοικίας στην οδό Osmancık στο Τσορούμ, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, από την έκρηξη, η οποία εικάζεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο, 1 άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν.

Πολλά σπίτια, χώροι εργασίας και οχήματα υπέστησαν, επίσης, ζημιές από την έκρηξη.

Τα γύρω κτίρια εκκενώθηκαν και ορισμένοι πολίτες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μέσω σκάλας πυροσβεστικής.

Ο κυβερνήτης Ali Çalgan είπε στο Habertürk TV ότι σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, σημειώθηκε έκρηξη φυσικού αερίου στον τρίτο όροφο του 5ώροφου κτιρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Έκρηξη Φυσικό Αέριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark