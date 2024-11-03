Έκρηξη σημειώθηκε στον 3ο όροφο, 5όροφης πολυκατοικίας στην οδό Osmancık στο Τσορούμ, στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, από την έκρηξη, η οποία εικάζεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο, 1 άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν.
Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi.#Corum #patlama https://t.co/yqqAywCTfX pic.twitter.com/sqKHsplZpx— Türk Dünyası Haberleri (@oxuazturkce) November 3, 2024
Πολλά σπίτια, χώροι εργασίας και οχήματα υπέστησαν, επίσης, ζημιές από την έκρηξη.
Τα γύρω κτίρια εκκενώθηκαν και ορισμένοι πολίτες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μέσω σκάλας πυροσβεστικής.
Ο κυβερνήτης Ali Çalgan είπε στο Habertürk TV ότι σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, σημειώθηκε έκρηξη φυσικού αερίου στον τρίτο όροφο του 5ώροφου κτιρίου.
🚨Çorum da patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. pic.twitter.com/cFJTZPZqHV— Bengü Türk (@benguturktv) November 3, 2024
