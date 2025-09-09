Στην Τουρκία οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του γυναικείου συγκροτήματος Manifest, με την κατηγορία τέλεσης «άσεμνων πράξεων» και προσβολής της δημοσίας αιδούς.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, η έρευνα του εισαγγελέα είναι αυτεπάγγελτη και ακολουθεί την εμφάνιση του συγκροτήματος στην Κωνσταντινούπολη το περασμένο Σάββατο, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, παραβίασε τα πρότυπα της δημόσιας ευπρέπειας.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι οι χορογραφίες και οι επιδείξεις επί σκηνής συνιστούσαν «επίθεση στα δημόσια ήθη και την ευπρέπεια».

Σύμφωνα με τη Sun, οι αρχές υποστήριξαν ακόμη ότι οι εμφανίσεις τους ενέχουν κίνδυνο «αρνητικής επιρροής» σε παιδιά και νέους.

Το Manifest, εξαμελές συγκρότημα που σχηματίστηκε πρόσφατα, έγινε γνωστό μέσα από το τηλεοπτικό talent show Big5 Turkiye νωρίτερα φέτος. Από την πρώτη τους συναυλία, έχουν προσελκύσει μεγάλη προσοχή με τα τραγούδια και τις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Στις συναυλίες τους δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Πηγή: skai.gr

