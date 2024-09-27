Γερμανικός Τύπος: Συμφωνία με Τουρκία για απέλαση αιτούντων άσυλο

Η Γερμανία απελαύνει εκατοντάδες μετανάστες προς την Τουρκία, έπειτα από διμερή συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, «έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση στην Άγκυρα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αρχίσει να απελαύνει μεγάλο αριθμό Τούρκων πολιτών στην πατρίδα τους», ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες ειδικές πτήσεις προς την Τουρκία. Η Τουρκία, σημειώνει η FAZ, έχει προσφερθεί να δέχεται έως και 500 άτομα την εβδομάδα από την Γερμανία. «Αν και συνεχίζει να απορρίπτει απελάσεις που πραγματοποιούνται μέσω πτήσεων τσάρτερ, φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί τέτοιου είδους πτήσεις μόνον εφόσον χαρακτηρίζονται ως ειδικές», διευκρινίζει η εφημερίδα και εξηγεί ότι αυτό σχετίζεται με την εμπλοκή της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines στην περίπτωση των ειδικών πτήσεων.

Οι απελάσεις προς την Τουρκία αποτελούν «ευαίσθητο» θέμα, γράφει η FAZ, καθώς «πρόκειται για μία χώρα με μεγάλη γεωπολιτική σημασία για τη Γερμανία και τους εταίρους του ΝΑΤΟ», αλλά ο αριθμός των Τούρκων αιτούντων άσυλο αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή του Ταγίπ Ερντογάν και λόγω της οικονομικής κατάστασης στην χώρα. Συνολικά, περισσότεροι από 13.500 Τούρκοι καλούνται να εγκαταλείψουν την Γερμανία.

Σύμφωνα επίσης με την εφημερίδα, η τουρκική κυβέρνηση έχει γίνει ιδιαίτερα συνεργάσιμη στο θέμα έπειτα από την επίσκεψη του τούρκου προέδρου στο Βερολίνο τον Νοέμβριο του 2023. Από την πλευρά της η Γερμανία έχει δεσμευθεί να προωθήσει την επιτάχυνση της έκδοσης βίζας για τους Τούρκους που θέλουν να επισκεφθούν την Γερμανία, αν και η Άγκυρα ζητά παγίως την απελευθέρωση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

