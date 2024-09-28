Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε εντολή σήμερα σε ορισμένους υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας στη Βηρυτό και στα μέλη της οικογένειάς τους να φύγουν από τον Λίβανο καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα από το Ισραήλ.

«Το προσωπικό της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βηρυτό απαγορεύεται να κάνει προσωπικά ταξίδια χωρίς προηγούμενη άδεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Μπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στο προσωπικό υπό την ευθύνη του Αρχηγού της Αποστολής, με μικρή έως καθόλου προειδοποίηση λόγω αυξημένων ζητημάτων ασφάλειας ή απειλών» πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον έκανε επίσης «έκκληση» στου Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τον Λίβανο όσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες επιλογές για τον τρόπο αναχώρησής τους.

Γερμανία

Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιορίσει στο απολύτως αναγκαίο το προσωπικό των διπλωματικών αποστολών της στο Ισραήλ, τον Λίβανο και τη Δυτική Όχθη, ενώ οι οικογένειες των υπαλλήλων θα φύγουν από την περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι συγκάλεσε την επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα για να συζητήσει την «πολύ τεταμένη κατάσταση στον Λίβανο και την περιοχή» μετά τα τελευταία πλήγματα. Αποφασίστηκε οι οικογένειες των υπαλλήλων των πρεσβειών στη Βηρυτό, τη Ραμάλα και το Τελ Αβίβ να φύγουν και να πάνε σε «ασφαλές μέρος» στην περιοχή ή να επιστρέψουν στη Γερμανία.

Θα μειωθεί επίσης ο αριθμός των υπαλλήλων που θα παραμείνουν στις πρεσβείες, φροντίζοντας όμως να παραμείνουν ανοιχτές και να είναι σε θέση να επιτελούν το σύνολο του έργου τους.

Το Βερολίνο έχει ήδη προειδοποιήσει τους Γερμανούς πολίτες για τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν εάν ταξιδέψουν στο Ισραήλ, τον Λίβανο και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

