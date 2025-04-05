Τουρκία: Αύριο το έκτακτο συνέδριο του CHP

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία πραγματοποιεί αύριο, Κυριακή 6 Απριλίου, έκτακτο συνέδριο στη σκιά της σύλληψης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου του κόμματος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το έκτακτο συνέδριο ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, στις 21 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, εν μέσω έντονων ανησυχιών ότι η εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και εις βάρος του κόμματος -πέραν του δημάρχου- ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε καθαίρεση της ηγεσίας του και τον διορισμό διαχειριστή.

Το Νοέμβριο του 2023, καταγγελίες έλαβαν ευρείες διαστάσεις όσον αφορά το νομικό και πολιτικό τους σκέλος όταν τις υιοθέτησε εμμέσως και ο τέως πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος σε τηλεοπτική εκπομπή ζήτησε εξηγήσεις από τον Οζγκιούρ Οζέλ.

Σε μία προσπάθεια να αποτρέψει το ενδεχόμενο του διορισμού διαχειριστή, ο Οζέλ αποφάσισε να οδηγήσει το κόμμα του σε έκτακτο συνέδριο, που διεξάγεται αύριο στην πρωτεύουσα 'Αγκυρα, ώστε ν' αποτραπούν οι προσπάθειες διορισμού διαχειριστή στο κόμμα. Θα είναι ένα συνέδριο χωρίς αντιπάλους, με έναν μόνο υποψήφιο πρόεδρο. Θα είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα εκλεγούν τα μέλη του συμβουλίου του κόμματος, που εκλέχθηκαν στο προηγούμενο συνέδριο. Η Τουρκία απομακρύνεται σταδιακά από το Κράτος Δικαίου. Το καθεστώς μετατρέπεται σε «ενός ανδρός αρχή» δήλωσε στην εφημερίδα Cumhuriyet ο επικεφαλής της νομαρχιακής οργάνωσης του CHP στην 'Αγκυρα, Ουμίτ Ερκόλ.

Την ίδια ώρα, νέο μήνυμα στέλνει μέσα από τις φυλακές της Σηλυβρίας, ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Σε ανάρτησή του απευθύνει έκκληση στον λαό λέγοντας: «Μη φοβάστε! Μη φοβάστε αυτούς που βρίσκονται σε αφροσύνη και πλάνη»! Η αναφορά του αυτή παραπέμπει σε γνωστό απόφθεγμα του Κεμάλ Ατατούρκ στο ιστορικό διάγγελμά του προς την τουρκική νεολαία.

«Ας είναι το σύνθημά μας το θάρρος, η αποφασιστικότητα και η επιμονή! Το έθνος είναι μεγάλο!» συμπληρώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο Ιμάμογλου και τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της και κάνει τις τελευταίες απελπισμένες κινήσεις της για να μην χάσει την εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

