Ο βασικός και σχετικά χαμηλός δασμός του 10% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Τουρκία θα μπορούσε να ευνοήσει τους Τούρκους εξαγωγείς δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ. Μαζί με τον αναφερόμενο βασικό δασμό που εφαρμόζεται από σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε υψηλότερους δασμούς για τα εισαγόμενα αγαθά από 57 μεγαλύτερους εμπορικούς συνεργάτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Βιετνάμ και της Ιαπωνίας.

Οι δασμοί αυτοί αναμένεται ότι θ’ αρχίσουν να εφαρμόζονται από την επόμενη εβδομάδα.

Η απόφαση για τη μη επιβολή υψηλών δασμών στην Τουρκία «φαίνεται ότι είναι το πλεονέκτημα μας για την ώρα, σχετικά με την πρόσβασή μας στην αγορά των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γιλμάζ στο CNN Turk.

«Έχουν επιβληθεί ήδη δασμοί στο σίδηρο, τον χάλυβα και το αλουμίνιο για τις τουρκικές εξαγωγές στην αγορά των ΗΠΑ. Όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν παρόμοιους δασμούς σε άλλους, υπήρξε μια εξισορρόπηση στο σημείο αυτό που ήταν υπέρ μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

