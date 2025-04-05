Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν μία εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών στη Σαμάρα

Λογαριασμός
Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας, προκαλώντας πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιές, δήλωσε σήμερα Σάββατο στο Reuters μία πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU. Όπως τόνισε, πρόκειται για στρατιωτικούς στόχους. 

“Η SBU συνεχίζει τη διεξαγωγή στοχευμένων επιχειρήσεων κατά ρωσικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και παράγουν όπλα για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας”, δήλωσε η ίδια πηγή.

“Τέτοιες υποδομές αποτελούν στο σύνολό τους, νόμιμους στρατιωτικούς στόχους”, σύμφωνα με την SBU.

Πηγή: skai.gr

