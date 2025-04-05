Κίνα για δασμούς Τραμπ: Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα

Η Κίνα λαμβάνει, και θα συνεχίσει να λαμβάνει, αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της κυριαρχίας της ασφάλειας και της ανάπτυξης της, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το κινεζικό υπουργείο των Εξωτερικών, επικρίνοντας την επιβολή των δασμών από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει “να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους δασμούς ως ένα όπλο καταπίεσης της οικονομίας και του εμπορίου της Κίνας, αλλά και να σταματήσουν την υπονόμευση των νόμιμων δικαιωμάτων ανάπτυξης του κινεζικού λαού”, ανέφερε το υπουργείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εισήγαγε την επιβολή πρόσθετων δασμών 34% στα κινεζικά προϊόντα στο πλαίσιο της επιβολής σκληρών μέτρων στους περισσότερους από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό των δασμών που επιβλήθηκαν φέτος στην Κίνα στο 54%.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τη χθεσινή κίνηση αντιποίνων από το Πεκίνο με την επιβολή πρόσθετων δασμών 34% σε όλα τα αμερικανικά προϊόντα, αλλά και περιορισμών στις εξαγωγές μερικών σπάνιων γαιών, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

