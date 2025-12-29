Η Τουρκία και η Αρμενία ανακοίνωσαν σήμερα την αμοιβαία χαλάρωση των διαδικασιών έκδοσης βίζας, από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάνοντας άλλο ένα βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεών τους, ανακοίνωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Οι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων, ειδικών και υπηρεσιακών, θα μπορούν να εκδίδουν δωρεάν ηλεκτρονική βίζα από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις πανομοιότυπες αλλά ξεχωριστές ανακοινώσεις.

«Με την ευκαιρία αυτή, η Αρμενία και η Τουρκία επαναβεβαίωσαν ότι δεσμεύονται να συνεχίσουν τη διαδικασία εξομάλυνσης με στόχο να καταλήξουν σε πλήρη εξομάλυνση (των σχέσεών τους) χωρίς καμία προϋπόθεση», πρόσθεσαν.

«Ένα νέο βήμα στη διαδικασία εξομάλυνσης μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Ελπίζουμε ότι θα είναι επωφελές» σχολίασε ο Τούρκος απεσταλμένος Σερντάρ Κιλίτς, που είναι αρμόδιος για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Γερεβάν.

Η Τουρκία έκλεισε το 1993 τα σύνορά της με την Αρμενία, μετά τον πρώτο πόλεμο του Καραμπάχ, μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Έκτοτε, οι διπλωματικές σχέσεις τους διακόπηκαν, όμως στα τέλη του 2021 ξεκίνησαν τη διαδικασία επαναπροσέγγισης, με τον διορισμό ειδικών απεσταλμένων. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν πραγματοποίησε τον Ιούνιο μια επίσκεψη στην Τουρκία που την χαρακτήρισε «ιστορική».

Οι πρώτες εμπορικές πτήσεις ξανάρχισαν το 2022, με τις εταιρείες χαμηλού κόστους FlyOne στην Αρμενία και Pegasus στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

