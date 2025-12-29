Η ιταλική κυβέρνηση συμφώνησε να συνεχίσει την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία το 2026, βάζοντας ένα τέρμα στις εσωτερικές διαμάχες που είχαν ξεσπάσει για το συγκεκριμένο θέμα στον κυβερνητικό συνασπισμό της Τζόρτζια Μελόνι.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Κίεβο, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί η πολυπόθητη ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ιταλία έχει στείλει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας.

Ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος της Μελόνι, η Λέγκα και ο φιλορώσος επικεφαλής της, Ματέο Σαλβίνι, ζητούν εδώ και μήνες από την Ιταλία να σταματήσει να στέλνει βοήθεια στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα το σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει στο περιβάλλον της ουκρανικής προεδρίας. Ο Μελόνι, μαζί με το άλλο μέλος της συμμαχίας, το Φόρτσα Ιτάλια, υποστήριζαν ότι πρέπει να διατηρηθεί η βοήθεια προς το Κίεβο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να δανείσει στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τα έξοδά της για τα επόμενα δύο χρόνια. Χωρίς νέα κεφάλαια, το Κίεβο πιθανότατα θα ξεμείνει από χρήματα στις αρχές του επόμενου έτους, αφήνοντας ελεύθερο πεδίο στη ρωσική στρατιωτική μηχανή.

