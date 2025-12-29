Τον περασμένο μήνα, μετά την πρόταση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας ότι η χώρα της θα μπορούσε να κινητοποιήσει στρατιωτική απάντηση αν η Κίνα προσπαθούσε να καταλάβει την Ταϊβάν, το Πεκίνο απάντησε με οργισμένες δηλώσεις και αποστολές πολεμικών αεροσκαφών. Το μήνυμά του: Αυτό δεν σας αφορά.

Ωστόσο, η οικονομική και γεωπολιτική πραγματικότητα είναι ότι μια κινεζική εισβολή στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν θα αποτελούσε σημαντική απειλή για τα συμφέροντα της Ιαπωνίας και του μεγαλύτερου συμμάχου της, των ΗΠΑ. Η Ταϊβάν, ένα νησί με δημοκρατικό καθεστώς, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο θαλάσσιο σταυροδρόμι, σημειώνει η Wall Street Journal.

Μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου διέρχεται από τη Νότια και την Ανατολική Κίνα. Σημεία συμφόρησης όπως το κανάλι Bashi περιβάλλουν τα όρια της Ταϊβάν.

Μια επιτυχημένη κατάκτηση της Ταϊβάν από την Κίνα θα επέτρεπε στο Πεκίνο να κυριαρχήσει στις στρατηγικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής, να επεκτείνει την στρατιωτική του δύναμη στον Ειρηνικό και να επιδιώξει πιο επιθετικά τις αμφισβητούμενες θαλάσσιες και εδαφικές του διεκδικήσεις.

«Η ισορροπία δυνάμεων στην Ασία θα κλίνει αποφασιστικά υπέρ της Κίνας, αν η Ταϊβάν πέσει στα χέρια της», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γουόρντ, πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών για την Ιαπωνία.

Κοιτώντας προς τη θάλασσα, η Κίνα είναι «κάπως περικυκλωμένη» αυτή τη στιγμή, είπε, αναφερόμενος στην πρώτη αλυσίδα νησιών -μια σειρά από αρχιπελάγη στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της χώρας που αποτελείται κυρίως από ένα τρίο εταίρων των ΗΠΑ: την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες. Η Κίνα «θέλει σαφώς να ξεφύγει από αυτό», είπε ο Γουόρντ.

Σε περίπτωση σύγκρουσης, η τύχη της Ταϊβάν θα συνδεθεί γρήγορα με την αμυντική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. Για να αποκρούσει μια πλήρη επίθεση, η Ταϊπέι θα χρειαστεί την Αμερική –τον κύριο αμυντικό της εταίρο– να συμμετάσχει στον αγώνα. Για να πολεμήσουν αποτελεσματικά, οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρειαστούν την Ιαπωνία.

Το αν οι ΗΠΑ θα παρέμβουν άμεσα σε μια σύγκρουση είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Η Ουάσινγκτον διατηρεί μια πολιτική που αποκαλεί «στρατηγική αμφισημία» για να κρατήσει την Κίνα σε αβεβαιότητα.

Η γεωγραφία παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για την Ιαπωνία. Μια σειρά από ιαπωνικά νησιά εκτείνονται νοτιοδυτικά, σταματώντας λίγο πριν την Ταϊβάν. Το νησί Γιοναγκούνι, που απέχει περισσότερα από 1.200 μίλια από το Τόκιο, βρίσκεται λιγότερο από 70 μίλια από την Ταϊβάν.

Ορισμένα από αυτά τα νησιά θα βρισκόταν ακριβώς δίπλα στη ζώνη του πολέμου -ή ακόμα και μέσα σε αυτήν- αν η Κίνα έστελνε πυραύλους και πολεμικά πλοία για να αποκλείσει, να βομβαρδίσει και να περικυκλώσει την Ταϊβάν, θέτοντας σε κίνδυνο τους Ιάπωνες πολίτες και το έδαφος της χώρας. Οι εχθροπραξίες σε πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς θα διαταράξουν το εμπόριο από το οποίο εξαρτάται η Ιαπωνία.

Τα τελευταία χρόνια, καθώς το Τόκιο αναδιάρθρωσε τη στάση του σε θέματα ασφάλειας ως απάντηση στην ταχεία στρατιωτική άνοδο της Κίνας, έχει πραγματοποιήσει μια σειρά επενδύσεων σε αυτά τα νοτιοδυτικά νησιά. Αυτές περιλαμβάνουν νέες βάσεις, εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και πυραυλικά συστήματα.

Οι ιαπωνικές πυραυλικές μπαταρίες Type 12 με βεληνεκές 125 μιλίων βρίσκονται τώρα σε διάφορα νησιά, ενώ αναπτύσσονται και παραλλαγές μεγαλύτερου βεληνεκούς. Ιάπωνες αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Γιοναγκούνι θα εξοπλιστεί με πυραύλους εδάφους-αέρος.

Εάν η Ιαπωνία αποφασίσει να συμμετάσχει σε μια σύγκρουση για την Ταϊβάν, αυτοί οι πύραυλοι -και άλλοι που κατασκευάζει για να χτυπήσει στόχους σε μεγαλύτερη απόσταση- θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, όπως και τα υποβρύχια και τα πολεμικά πλοία της Ιαπωνίας.

Η Ιαπωνία έχει τη δική της εδαφική διαμάχη με την Κίνα για ένα σύμπλεγμα ακατοίκητων νησιών που ονομάζονται Σενκάκου. Αυτά τα νησιά, που ελέγχονται από την Ιαπωνία και διεκδικούνται από την Κίνα και την Ταϊβάν, βρίσκονται μόλις 100 μίλια βορειοανατολικά της Ταϊβάν. Η Κίνα, που τα ονομάζει νησιά Ντιαογιού, στέλνει τακτικά πλοία της ακτοφυλακής στα ύδατα γύρω από αυτά για να διεκδικήσει τα δικαιώματά της, γεγονός που αποτελεί πηγή τριβών με το Τόκιο.

Η κατάληψη της Ταϊβάν από την Κίνα θα έκανε την απειλή για το ιαπωνικό έδαφος πιο οξεία, δήλωσε η Γιούκι Τατσούμι, ανώτερη διευθύντρια του Ινστιτούτου για την Ασφάλεια του Ινδο-Ειρηνικού με έδρα τις ΗΠΑ. «Η Ιαπωνία δεν θα έχει πλέον ένα είδος προστατευτικού φράγματος», είπε, προσθέτοντας ότι θα αντιμετωπίσει άμεση πίεση από το κινεζικό ναυτικό.

Το αν η Ιαπωνία θα συμμετάσχει σε έναν πόλεμο για την Ταϊβάν, σε ποιο βαθμό θα πολεμήσει και τι θα κάνει αν οι ΗΠΑ παραμείνουν εκτός, εξαρτάται από ένα συνδυασμό στρατιωτικών, νομικών και πολιτικών παραγόντων. Αν η Ουάσινγκτον αποφασίσει να υπερασπιστεί στρατιωτικά την Ταϊβάν, οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο Τόκιο θα διαμορφώσουν την αμερικανική παρέμβαση.

Η Ιαπωνία φιλοξενεί ένα δίκτυο στρατηγικά τοποθετημένων αμερικανικών βάσεων, που υποστηρίζονται από ισχυρή υποδομή. Οι αμερικανικές δυνάμεις που πολεμούν μακριά από την πατρίδα τους θα πρέπει να τις ενεργοποιήσουν, κάτι που θα απαιτήσει συζητήσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τόκιο. Αυτό περιλαμβάνει την αεροπορική βάση Kadena, έναν κόμβο της αμερικανικής αεροπορικής δύναμης στον Ειρηνικό, και τη βάση του αμερικανικού ναυτικού στο Yokosuka, έδρα του Έβδομου Στόλου και ενός αεροπλανοφόρου που έχει αναπτυχθεί στην πρώτη γραμμή.

«Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πραγματικά σε κανένα άλλο μέρος της Ασίας βάσεις παρόμοιες με αυτές που έχουν στην Ιαπωνία», δήλωσε ο Eric Heginbotham, επικεφαλής ερευνητής στο πρόγραμμα μελετών ασφάλειας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. «Δεν μπορείς να αναπαράγεις αυτό που έχεις στην Ιαπωνία».

Μια έκθεση του 2023 για ένα πολεμικό παιχνίδι της Ταϊβάν από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, που συντάχθηκε από τον Heginbotham, περιέγραψε την Ιαπωνία ως τον ακρογωνιαίο λίθο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βάσεις τους στην Ιαπωνία για πολεμικές επιχειρήσεις», ανέφερε.

Ένα νησί συγκεκριμένα, η Οκινάουα, είναι καλυμμένο με στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περιοχές εκπαίδευσης. Η αεροπορική βάση Kadena, που βρίσκεται σε αυτό, φιλοξενεί ανά πάσα στιγμή μια σειρά αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών που θα χρειαστούν για να βυθίσουν κινεζικά πλοία στο Στενό της Ταϊβάν και να πολεμήσουν κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη στον αέρα. Μια νέα μονάδα του Σώματος Πεζοναυτών, εξοπλισμένη με πυραύλους και σχεδιασμένη για μάχες από νησί σε νησί, έχει επίσης τη βάση της στην Οκινάουα.

Ωστόσο, η γειτνίαση της Οκινάουα με την Κίνα την καθιστά ευάλωτη σε επιθέσεις. Το Πεκίνο έχει συγκεντρώσει ένα τόσο ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων, που η συγκέντρωση μαχητικών αεροσκαφών σε μία ή δύο γνωστές τοποθεσίες σχεδόν οπουδήποτε στην περιοχή θα τα έθετε σε κίνδυνο.

Για να δυσκολέψει την Κίνα να τα στοχεύσει, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ θα επιδιώξει, σε περίπτωση σύγκρουσης, να διασκορπίσει τα αεροσκάφη της όχι μόνο σε διάφορες αμερικανικές βάσεις, αλλά και πέρα από αυτές: σε ιαπωνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε αεροδρόμια πολιτικής ή διπλής χρήσης στην Ιαπωνία και σε άλλες τοποθεσίες στην περιοχή.

Αυτό σημαίνει ότι οι αεροπορικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη συμμετοχή της Ιαπωνίας, εάν το Τόκιο συναινέσει.

Η Ιαπωνία θα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για τα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν περιορισμένη εμβέλεια και καταναλώνουν πολύ καύσιμο. Από τους διαδρόμους προσγείωσης στην Ιαπωνία, οι πιλότοι θα μπορούσαν να φτάσουν στην Ταϊβάν και να επιστρέψουν γρήγορα, έχοντας έτσι περισσότερο χρόνο για την μάχη και λιγότερο για τις μετακινήσεις.

Χωρίς την Ιαπωνία, οι ΗΠΑ θα εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από το Γκουάμ, ένα αμερικανικό έδαφος στον Δυτικό Ειρηνικό, περίπου 1.700 μίλια από την Ταϊβάν. Τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, τα οποία πετούν σε μεγάλες αποστάσεις, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Γκουάμ, αλλά οι επιχειρήσεις των μαχητικών αεροσκαφών θα ήταν πολύ πιο δύσκολες να διατηρηθούν, ακόμη και με εναέριο ανεφοδιασμό.

Οι αποστολές αεροπορικής υπεροχής, για παράδειγμα, θα απαιτούσαν από αυτά να απογειωθούν και να παραμείνουν «σε θέση» κοντά στην Ταϊβάν για κάποιο χρονικό διάστημα πριν επιστρέψουν, κάτι που δεν είναι εφικτό από το Γκουάμ, είπε ο Heginbotham.

Τα αεροπλανοφόρα θα ήταν μια επιλογή, αλλά αυτά τα πολεμικά πλοία είναι μεγάλα και ακριβά και είναι απίθανο οι ΗΠΑ να στείλουν πολλά από αυτά στις πρώτες ημέρες μιας σύγκρουσης, σημείωσε.

Οι ναυτικές βάσεις στην Ιαπωνία, εν τω μεταξύ, θα βοηθούσαν στον επανεξοπλισμό των πολεμικών πλοίων. Όσο πιο μακριά πρέπει να πάνε τα πλοία για να παραλάβουν νέους πυραύλους, τόσο περισσότερο θα μένουν εκτός μάχης.

Η Ιαπωνία θα μπορούσε επίσης να εμπλακεί από τις αποφάσεις της Κίνας σε περίπτωση πολέμου. Εάν το Πεκίνο υπολόγιζε ότι οι ΗΠΑ ήταν πιθανό να συμμετάσχουν στη σύγκρουση, θα μπορούσε να προσπαθήσει προληπτικά να εξουδετερώσει αυτή την απειλή εξαπολύοντας πυραύλους στις αμερικανικές βάσεις στην Ιαπωνία και, ενδεχομένως, και σε ιαπωνικούς στόχους. Διαθέτει εκατοντάδες πυραύλους σε κάθε κατηγορία -μικρής, μεσαίας και ενδιάμεσης εμβέλειας.

Οι πύραυλοι πολλαπλασιάζονται από όλες τις πλευρές. Φέτος, οι ΗΠΑ έφεραν για πρώτη φορά το σύστημα Typhon στην Ιαπωνία –το οποίο έχει πλέον αποχωρήσει από τη χώρα– τοποθετώντας το στο νότο, από όπου θα μπορούσε να χτυπήσει στόχους στην ηπειρωτική Κίνα. Η νέα πυραυλική μπαταρία Nmesis που χρησιμοποιείται από το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ μεταφέρθηκε επίσης στην Οκινάουα για ασκήσεις.

Πηγή: skai.gr

