Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δώδεκα νεκροί από συντριβή αεροσκάφους στο Μιζούρι- Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε αεροδρόμιο στο Μιζούρι των ΗΠΑ- Οι αρχές ανέφεραν ότι και οι 12 επιβαίνοντες είναι νεκροί- Άγνωστα τα αίτια της τραγωδίας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μιζούρι- ΗΠΑ: 12 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους

Αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπάτλερ, στην πολιτεία του Mιζούρι των ΗΠΑ, με τις αρχές να αναφέρουν ότι και οι 12 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Αυτοκινητοδρόμων του Μιζούρι, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο «Butler Memorial»

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας και του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μπέιτς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.

Η πόλη Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 105 χιλιόμετρα νότια του Κάνσας.

(Kεντρική φωτο αρχείου)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αεροσκάφος Συντριβή αεροσκάφους
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark

Απόρρητο