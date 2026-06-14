Μιζούρι- ΗΠΑ: 12 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους

Αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπάτλερ, στην πολιτεία του Mιζούρι των ΗΠΑ, με τις αρχές να αναφέρουν ότι και οι 12 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Αυτοκινητοδρόμων του Μιζούρι, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο «Butler Memorial»

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας και του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μπέιτς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.

Η πόλη Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 105 χιλιόμετρα νότια του Κάνσας.

BREAKING: 11 skydivers, one pilot killed in a plane crash near Butler, Missouri, according to reports. pic.twitter.com/eA0SH3w03A — Scope Report (@ScopeReport_) June 14, 2026

(Kεντρική φωτο αρχείου)

Πηγή: skai.gr

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