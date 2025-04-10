Τουρκοκυπριακή «εξέγερση» κατά της μαντίλας στα σχολεία

Η τροποποίηση και έγκριση του σχολικού κανονισμού από το «υπουργικό» της «κυβέρνησης» Τατάρ προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των Συντεχνιών των Τουρκοκυπρίων δασκάλων και καθηγητών, οι οποίες κάλεσαν τους Τουρκοκύπριους σε μαζική κινητοποίηση, καταγγέλλοντας νέα προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης του AKP να επιβάλει στην κοινότητα το πολιτικό Ισλάμ. Ως πρόσωπο του καλέσματος για αντίδραση αναδείχθηκε η πρόεδρος των Τουρκοκυπρίων καθηγητών, Σελμά Εϊλέμ, η οποία μιλώντας σε απευθείας μετάδοση ενώπιον τηλεοπτικών σταθμών «έδειξε» τον Τούρκο Πρέσβη στα Κατεχόμενα ως τον ενορχηστρωτή της αλλαγής κανονισμού για το χιτζάμπ και τον κάλεσε στα αγγλικά να «πάει πίσω στην πατρίδα του».



Οι εκατοντάδες διαδικτυακές απειλές και προπηλακισμοί της Εϊλέμ που ακολούθησαν συσπείρωσαν ακόμα περισσότερο τις προοδευτικές δυνάμεις της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με αποτέλεσμα την περασμένη Τρίτη να πραγματοποιηθεί η μεγαλειώδης πορεία διαμαρτυρίας. Με κεντρικά συνθήματα τις φράσεις «Η Κύπρος είναι κοσμική και κοσμική θα παραμείνει» και «Άγκυρα, πάρε τα χέρια σου από πάνω μας», οι χιλιάδες Τουρκοκύπριοι που κατέβηκαν στους δρόμους έδειξαν εμφατικά πως η κοσμικότητα και οι αρχές του κεμαλισμού είναι ζήτημα ταυτότητας.

Με τους διαδηλωτές και η σύζυγος Τατάρ

Ως η μεγαλύτερη απόδειξη της υπαρξιακής απειλής που αισθάνεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα από πολιτικές που απειλούν την κοσμικότητα προβάλλει η συμμετοχή εκπροσώπων ετερόκλιτων πολιτικών δυνάμεων στη διαμαρτυρία της 8ης Απριλίου. Ενδεικτική η συμπόρευση των ηγετών κομμάτων της τουρκοκυπριακής Αριστεράς όπως οι Μουσταφά Ακιντζί και Τουφάν Ερχιουρμάν με τον ηγέτη του κόμματος της δημοκρατικής Δεξιάς Σερντάρ Ντεντκάς, υιό του υπερεθνικιστή ιστορικού ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ραούφ Ντενκτάς. Ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο πάντως και από αυτή την συμπόρευση προκάλεσε ένα μήνυμα της συζύγου του νυν ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και φίλα προσκείμενο στην Άγκυρα, Ερσίν Τατάρ. Η Σιμπέλ Τατάρ εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη στήριξή της προς τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν ενάντια στον νέο κανονισμό για τη μαντίλα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ελευθεροποίηση του χιτζάμπ στα σχολεία ως αχρείαστη.

Σεβασμό ζητούν οι έποικοι

Ο αναβρασμός στο εσωτερικό της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν αναμένεται να καταλαγιάσει σύντομα και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η πολιτική ισλαμοποίησης που ακολουθεί το AKP στη βόρεια Κύπρο θα διαφοροποιηθεί. Ήδη χθες στη βόρεια Λευκωσία το κόμμα των Τούρκων εποίκων πραγματοποίησε αντιδιαδήλωση ζητώντας «Σεβασμό για την μητέρα πατρίδα». Ο Πρόεδρος του κόμματος, Ερχάν Αρικλί, μίλησε για μια μικρή απάντηση προς όσους καλούν τον Τούρκο «Πρέσβη» στα Κατεχόμενα να επιστρέψει στη χώρα του. Η πόλωση και η ευθεία πλέον αντιπαράθεση των Τουρκοκυπρίων με το κυβερνών κόμμα στην Τουρκία είναι ικανή να μετατρέψει τις επερχόμενες εκλογές του Οκτώβρη σε μια μάχη της τουρκοκυπριακής κοσμικότητας έναντι του πολιτικού Ισλάμ.

