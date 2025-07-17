Σλοβακία: Πράσινο φως από τον Φίτσο στο 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Η Σλοβακία θα σταματήσει να εμποδίζει την έγκριση του 18ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας την Παρασκευή, δήλωσε την Πέμπτη ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Φίτσο δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Facebook ότι η Σλοβακία έχει επιτύχει όσα περισσότερα μπορούσε σε αυτό το σημείο στις προσπάθειές της να εξασφαλίσει εγγυήσεις έναντι ζημιών που φοβάται από ένα ξεχωριστό σχέδιο της Κομισιόν για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία από το 2028.

Σημειώνεται ότι η Σλοβακία είχε μπλοκάρει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων, κάτι που απαιτεί ομόφωνη έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, λόγω των ανησυχιών της σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση εισαγωγών της ρωσικής ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

