Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στη βορειοδυτική Τουρκία προκάλεσε τον θάνατο δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό 36 άλλων, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

«Σήμερα, στις 03:27, σημειώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya», έκανε γνωστό ο Γερλίκαγια μέσω του λογαριασμού του την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Με νέα ανάρτησή του ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 10 και ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 36.

Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya του Μπόλου γύρω στις 3:30 π.μ. (0030 GMT) την Τρίτη και οι πυροσβέστες εργάζονται ακόμη για την κατάσβεσή της, δήλωσε στο TRT ο κυβερνήτης του Μπόλου Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν ήταν άμεσα σαφής, αλλά οι αρχές θα τη διερευνήσουν, προσθέτοντας ότι η φωτιά ξέσπασε στον όροφο του εστιατορίου. Στο ξενοδοχείο υπήρχαν 234 επισκέπτες, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Bolu Kartalkaya’da büyük otel yangını. Ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferberlik ilan etmiş durumda. pic.twitter.com/Lche5el3ww — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) January 21, 2025

