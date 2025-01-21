Λογαριασμός
Δέκα νεκροί και 36 τραυματίες στην Τουρκία από φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου - Δείτε βίντεο

Η φωτιά στο ξενοδοχείο, στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya του Μπόλου, ξεκίνησε στον όροφο του εστιατορίου - Δεν είναι ακόμα σαφή τα αίτια

UPDATE: 08:33
Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Τουρκία

Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στη βορειοδυτική Τουρκία προκάλεσε τον θάνατο δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό 36 άλλων, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

«Σήμερα, στις 03:27, σημειώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya», έκανε γνωστό ο Γερλίκαγια μέσω του λογαριασμού του την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Με νέα ανάρτησή του ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 10 και ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 36.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya του Μπόλου γύρω στις 3:30 π.μ. (0030 GMT) την Τρίτη και οι πυροσβέστες εργάζονται ακόμη για την κατάσβεσή της, δήλωσε στο TRT ο κυβερνήτης του Μπόλου Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν ήταν άμεσα σαφής, αλλά οι αρχές θα τη διερευνήσουν, προσθέτοντας ότι η φωτιά ξέσπασε στον όροφο του εστιατορίου. Στο ξενοδοχείο υπήρχαν 234 επισκέπτες, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

