Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στη βορειοδυτική Τουρκία προκάλεσε τον θάνατο δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό 36 άλλων, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.
«Σήμερα, στις 03:27, σημειώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya», έκανε γνωστό ο Γερλίκαγια μέσω του λογαριασμού του την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Με νέα ανάρτησή του ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 10 και ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 36.
Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya του Μπόλου γύρω στις 3:30 π.μ. (0030 GMT) την Τρίτη και οι πυροσβέστες εργάζονται ακόμη για την κατάσβεσή της, δήλωσε στο TRT ο κυβερνήτης του Μπόλου Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.
Η αιτία της πυρκαγιάς δεν ήταν άμεσα σαφής, αλλά οι αρχές θα τη διερευνήσουν, προσθέτοντας ότι η φωτιά ξέσπασε στον όροφο του εστιατορίου. Στο ξενοδοχείο υπήρχαν 234 επισκέπτες, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.
Bolu Kartalkaya’da büyük otel yangını. Ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferberlik ilan etmiş durumda. pic.twitter.com/Lche5el3ww— Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) January 21, 2025
