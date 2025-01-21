«Βροχή διαταγμάτων» από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μήπως άλλαξε γνώμη; Μήπως δεν το εννοεί σοβαρά; Μήπως οι αναγκαιότητες της «ρεαλπολιτίκ» θα τον αναγκάσουν να βάλει νερό στο κρασί του; Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Αμέσως μετά την ορκωμοσία του στο Καπιτώλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να υπογράφει μία σειρά προεδρικών διαταγμάτων, με την προφανή πρόθεση να αποδείξει ότι θέλει να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατόν όλα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Ή σχεδόν όλα.



«Σήμερα θα υπογράψω μία σειρά από ιστορικά εκτελεστικά διατάγματα» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη ομιλία, ενώπιον εκλεκτών προσκεκλημένων, μετά την ορκωμοσία του. «Με αυτές τις δράσεις αρχίζουμε την πλήρη αποκατάσταση της Αμερικής, αρχίζουμε μία 'επανάσταση της κοινής λογικής'. Κατ' αρχάς, θα κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με το Μεξικό…».

«Drill, baby, drill…»

Τα «εκτελεστικά διατάγματα» (executive orders) δίνουν τη δυνατότητα στον Αμερικανό πρόεδρο να αποφασίζει με συνοπτικές διαδικασίες, παρακάμπτοντας τις μακροχρόνιες διαβουλεύσεις που θα ήταν απαραίτητες για να περάσει η νέα νομοθεσία από το Κογκρέσο. Η θωράκιση των συνόρων με το Μεξικό ήταν μία από τις πιο εμβληματικές υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Μετά το διάταγμα που υπέγραψε, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αποστείλει στρατό για τη φύλαξη των συνόρων. Με άλλο διάταγμα καταργείται η νομοθεσία που προβλέπει το δικαίωμα απόκτησης της αμερικανικής ιθαγένειας για όσους γεννιούνται στις ΗΠΑ.



Ενδεικτικά, μερικές από τις πρώτες αποφάσεις με υπογραφή Τραμπ στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής: Ανακαλούνται 78 διατάγματα του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν. Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Δίνεται χάρη ή μειώνονται οι ποινές σε οπαδούς του Τραμπ που είχαν εισβάλει στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021. Αναστέλλεται η απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, μέχρι νεωτέρας. Καταργείται το καθεστώς τηλε-εργασίας για υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να προσέρχονται στα γραφεία τους για πέντε ημέρες την εβδομάδα. Κηρύσσεται «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στον τομέα της ενέργειας και αρχίζουν ξανά οι γεωτρήσεις, χωρίς περιορισμούς. «Η κρίση του πληθωρισμού προκλήθηκε από τεράστιες υπερβάσεις δαπανών, αλλά και από την αύξηση στις τιμές της ενέργειας» υποστηρίζει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. «Γι' αυτό θα κηρύξω 'κατάσταση έκτακτης ανάγκης'. Drill, baby, drill…».

«Όχι» στον ελάχιστο εταιρικό φόρο

Συν τοις άλλοις, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ καταγγέλλουν δύο από τις πιο σημαντικές συμφωνίες πολυμερούς διπλωματίας των τελευταίων δεκαετιών. Η πρώτη αφορά έναν ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% για τις μεγάλες εταιρείες. Το 2021, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, σχεδόν 140 χώρες κατάφεραν να συμφωνήσουν σε αυτόν τον «ελάχιστο κοινό παρονομαστή» με στόχο την καταπολέμηση της φορο-αποφυγής. Κομβικής σημασίας για την έγκριση της νέας νομοθεσίας ήταν η στήριξη του Τζο Μπάιντεν. Άλλωστε, οι ειδικοί είχαν επισημάνει ότι η συμφωνία δεν έχει νόημα χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ, γιατί οι «πλούσιοι και ισχυροί» θα μπορούσαν να καταφύγουν σε αμερικανικούς φορολογικούς παραδείσους.



Η δεύτερη σημαντική συμφωνία από την οποία αποσύρονται οι ΗΠΑ είναι η Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν συμμετέχει στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. «Θα τερματίσουμε το 'πράσινο new deal' και θα ανακαλέσουμε τη νομοθεσία για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων» ξεκαθαρίζει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. «Θα σώσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μας, τηρώντας την υπόσχεση που είχαμε δώσει στους βιομηχανικούς εργάτες μας…».

«Ο Παναμάς δεν τήρησε τις υποσχέσεις του»

Μάλλον φαίνεται ανέφικτος ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία «μέσα σε μία ημέρα», όπως έλεγε προεκλογικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, και στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής ο νέος πρόεδρος δίνει σαφή δείγματα της πολιτικής του με τα πρώτα διατάγματα που υπογράφει, καθώς, μεταξύ άλλων, επαναφέρει την Κούβα στον κατάλογο των «υποστηρικτών της τρομοκρατίας», ακυρώνει την επιβολή κυρώσεων σε Εβραίους εποίκους στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και αναστέλλει την εκταμίευση ανθρωπιστικής βοήθειας για 90 ημέρες, προκειμένου να επανεξεταστούν τα κριτήρια για τη χορήγησή της.



Η Γροιλανδία δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στις άμεσες εκκρεμότητες του νέου προέδρου, ο οποίος ωστόσο έκανε, για μία ακόμα φορά, ειδική αναφορά στη χρήση της Διώρυγας του Παναμά. «Η υπόσχεση που μας είχε δώσει ο Παναμάς δεν τηρήθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. «Έχει παραβιαστεί κατάφωρα ο σκοπός της συμφωνίας μας και το πνεύμα της συνθήκης που είχαμε υπογράψει. Για τα αμερικανικά πλοία - περιλαμβανομένων και εκείνων του πολεμικού ναυτικού - η χρέωση είναι υπερβολική και η αντιμετώπιση δεν είναι δίκαιη, κατά κανέναν τρόπο. Και το κυριότερο: η Κίνα διαχειρίζεται τη Διώρυγα του Παναμά. Αλλά εμείς δεν τη δώσαμε στην Κίνα. Εμείς τη δώσαμε στον Παναμά και τώρα την παίρνουμε πίσω…».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.